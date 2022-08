Basket C Silver apripista la new entry Appiano Gentile venerdì 23 settembre contro la Rondinella Sesto

Basket C Silver la Fip Lombardia ha pubblicato il calendario del girone Blu del campionato 2022/23.

Basket C Silver sabato 24 il Gorla Cantù di scena a Busnago e domenica 25 Le Bocce Erba ospiterà il Calolziocorte

Il Comitato Fip Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato di basket C Silver maschile che vedrà al via nel girone Blu anche le tre squadre lariane: il Gorla Team Abc Cantù, Le Bocce Erba e la new entry Indipendente Appiano Gentile. Sarà proprio l'Appiano ad aprire le danze venerdì 23 settembre ospite della Rondinella Sesto. Sabato 24 toccherà al Gorla Cantù di scena a Busnago mentre domenica 25 debutto casalingo per Le Bocce Erba contro il Calolziocorte. Primo derby già al secondo turno il 30 settembre Appiano-Erba. La regular season chiuderà l'andata il 18 dicembre e il ritorno il 14 aprile per lasciare spazio poi alla seconda fase.

Il calendario della regular season delle tre squadre nostrane di C Silver 2022/23

1° turno Rondinella Sesto-Appiano (and 23/9, rit 13/1), Busnago-Cantù (and 24/9, rit 1471), Erba-Calolziocorte (and 25/9, rit 13/1)

2° turno Appiano-Erba (and 30/9, rit 22/1), Cantù-Gorle (and 30/9, rit 31/1)

3° turno Vimercate-Appiano (and 7/10, rit 27/1), Morbegno-Cantù (and 8/10, rit 28/1), Erba-Bottanuco (and 9/10, rit 27/1)

4° turno Appiano-Varedo (and 14/9ì10, rit 3/2), Cantù-Vimercate (and 15/10, rit 13/2), Busnago-Erba (and 14/10, rit 5/2)

5° turno Calolziocorte-Appiano (and 21/10, rit 10/2), Cantù-Villasanta (and 22/10, rit 12/2), Erba-Morbegno (and 23/10, rit 11/2)

6° turno Appiano-Cantù (and 28/10, rit 18/2), Mandello-Erba (and 28/10, rit 19/2)

7° turno Bottanuco-Appiano (and 4/11, rit 24/2), Varedo-Cantù (and 4/11, rit 25/20), Erba-Novate (and 6/11, rit 26/2)

8° turno Appiano-Gorle (and 11/11, rit 4/3), Cantù-Novate (and 12/11, rit 5/3), Rondinella-Erba (and 11/11, rit 5/3)

9° turno Novate-Appiano (and 20/11, rit 10/3), Mandello-Cantù (and 18/11, rit 11/3), Erba-Varedo (and 20/11, rit 10/3)

10° turno Appiano-Busnago (and 25/11, rit 18/3), Cantù-Erba (and 26/11, rit 19/3)

11° turno Villasanta-Appiano (and 4/12, rit 24/3), Bottanuco-Cantù (and 2/12, rit 25/3), Gorle-Erba (and 3/12, rit 26/3)

12° turno Appiano-Morbegno (and 9/12, rit 1/4), Calolziocorte-Cantù (and 9/12, rit 1/4), Erba-Villasanta (and 11/12, rit 2/4)

13° turno Mandello-Appiano (and 16/12, rit 14/4), Cantù-Rondinella Sesto (and 17/12, rit 14/4), Erba-Vimercate (and 18/12, rit 14/4)