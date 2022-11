Basket C Silver: nel weekend si gioca il 10° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: apripista l'anticipo dell'Appiano che riceve la seconda forza Busnago

Tutto pronto per dare il via l 10° turno d'andata del campionato di basket Silver lombardo. Questa sera in campo ben quattro anticipi tra ai quali spicca la gara casalinga dell'Indipendente Appiano Gentile che reduce da ben cinque sconfitte di fila cercherà di rialzarsi ospitando tra le mura amiche il Busnago, seconda forza del torneo.

"Una sfida tosta, lo sappiamo - ammette coach Matteo Bonassi - contro un'altra squadra forte e di vertice dopo quella giocata a testa alta contro la capolista Novate settimana scorsa. Il calendario in questo fine d'andata non ci dà una mano ma abbiamo dimostrato proprio contro la prima della classe che possiamo giocarcela con tutti".

Da segnalare che Appiano ha tesserato in questi giorni il play Lorenzo Lanzi ex Lentate e Cadorago mentre ha smesso Quaglia per motivi di lavoro. Sabato sera poi il cartellone del girone proseguirà con il suo piatto forte l'atteso derby brianzolo Gorla Cantù-Le Bocce Erba, tra due squadre pari classifica che stanno davvero bene come hanno dimostrato le ultime vittorie.

Il programma del 10° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 25 novembre ore 21.30 Appiano Gentile-Busnago, Varedo-Novate, Mandello-Rondinella, Vimercate-Bottanuco; sabato 26 ore 21.15 Gorla Cantù-Le Bocce Erba, Morbegno-Calolziocorte; domenica 27 Villasanta-Gorle.

La classifica del girone Blu

Novate 16; Busnago 14; Villasanta, Calolziocorte 12; Gorla Cantù, Bottanuco, Le Bocce Erba, Virtus Gorle 10; Morbegno, Vimercate 8; Indipendente Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.