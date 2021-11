Basket C Silver Arturo Fracassa coach di Erba: "Dobbiamo stare sul pezzo a cominciare dal derby con Cantù"

Basket C Silver si apre oggi il girone di ritorno in attesa del grande posticipo di domenica 14 novembre.

Si alza il sipario stasera sul girone di ritorno del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu2 oggi si giocano Desio-Varedo e Lentate-Calolziocorte, mentre domani sabato 13 andrà in scena Morbegno-Mandello. Inutile negare però che tutta l'attenzione è rivolta al derby brianzolo in programma domenica 14 al PalaErba dove alle ore 18 la capolista Le Bocce riceverà il Gorla Cantù. Una sfida molto interessante e sempre attesa tra due squadre in salute e che così viene introdotta da Arturo Fracassa coach della prima della classe erbese:

"Innanzitutto voglio dire come il nostro bilancio al giro di boa sia molto positivo con 12 punti di cui ben 10 punti presi fuori casa. Ora siamo la squadra da battere e non possiamo nasconderci. Tutte le squadre vorranno vincere contro di noi soprattutto quelle che hanno perso in volata contro di noi all'andata. Ecco perchè sono sicuro che non ci saranno partite scontate a cominciare da quella di domenica contro il Gorla Cantù. Adesso noi abbiamo la grande opportunità di giocare cinque partite in casa su sei nel ritorno e dobbiamo sfruttare questo vantaggio, capitalizzarlo pe non vanificare tutto quanto fatto nel girone d'andata. Questo ci permetterebbe di andare alla seconda fase con tanto fieno in cascina. Per quanto riguarda la gara con Cantù dico che affrontiamo una squadra tosta in crescita e che non possiamo lasciare gasare. In oltre è un derby e non possiamo pensare di giocarlo con il fioretto ma essere sul pezzo da subito perché Cantù è una di quelle squadre che se scappano via è difficile da recuperare. Adesso non dobbiamo rilassarci dopo la vittoria contro Mandello. Siamo primi in classifica ma dobbiamo continuare a restare sul pezzo".