Basket C Silver bel colpo Gorla Cantù, espugnato Mandello per 62-76

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver domenica posticipo per Erba in casa con Varedo e Appiano ospite della capolista Novate

Si è aperto ieri sera nel migliori dei modi per i colori nostrani il 9° turno d'andata del campionato di basket C Silver. Il Gorla Cantù infatti ha vinto l'anticipo a Mandello imponendosi dopo una gara molto combattuta ed equilibrata. Decisivo il parziale segnato dai ragazzi di coach Mattia Costacurta nell'ultimo quarto. Oggi in campo altre due gare mentre posticipi domenicali per le altre due squadre lariane: Erba in casa con Varedo e Appiano ospite della capolista Novate.

Mandello Lario - ABC Cantù 62 - 76 Parziali 17-15, 32-34, 50-52

Il programma del 9° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 18 novembre ore 21.15 Mandello-Gorla Cantù 62-76, Bottanuco-Villasanta 65-55, Vimercate-Calolziocorte 63-66; sabato 19 Gorle-Morbegno, Busnago-Rondinella Sesto; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Varedo, Novate-Appiano Gentile.

La classifica del girone Blu

Novate 14; Busnago, Villasanta, Calolziocorte 12; Gorla Cantù, Bottanuco 10; Morbegno, Vimercate, Le Bocce Erba, Virtus Gorle 8; Indipendente Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.