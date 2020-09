Basket c Silver buona la prima amichevole per Le Bocce Erba

Basket C Silver è tempo di primi scrimmage precampionato.

Basket c Silver il team di coach Mauro Tagliabue ha affrontato e battuto Figino

Tempo di prime amichevoli precampionato anche per le squadre di basket C Silver. E tempo di primi test anche per Le Bocce Erba che sua strada che porta al debutto nel prossimo campionato regionale 2020/21 previsto a fine ottobre, sabato scorso ha disputato il primo scrimmage ufficiale stagionale sul parquet di casa del PalaErba dove ha ospitato la Pallacanestro Figino ambiziosa squadra di serie D. Un utile banco di prova per i ragazzi di coach Mauro Tagliabue che ha potuto verificare il lavoro sino a qui svolto in preparazione. Figino si è dimostrata infatti squadra solida e combattiva tanto che i locali hanno faticato non poco a trovare con continuità la via del canestro. Lo scrimmage così si è svolto sull’arco di quattro tempi e poco più: per la cronaca Le Bocce si è imposta per 67-47 e già da questa settimana attende altre utili risposte dal secondo test amichevole.