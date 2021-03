Basket C Silver buona la prima per il Gorla Cantù subito corsaro

Basket C Silver i risultati del primo turno d’andata del campionato Lombardo.

Basket C Silver il team brianzolo trascinato da Simone Caglio ha sbancato Cusano Milanino per 56-70

Buona la prima del Gorla Cantù nel campionato lombardo di basket C Silver. Il team brianzolo diretto da coach Sergio Borghi infatti sabato scorso ha esordito vincendo sul campo del Cusano Milanino per 56-70 al termine di un match condotto fin dall’inizio e maturato dopo una buona prova di squadra. Sugli scudi il giovane talento 2002 Simone Caglio top scorer con 15 punti. Il Gorla di Sergio Borghi tornerà in campo venerdì prossimo 12 marzo in casa tra le mura di Casnate alle ore 21.30 contro la Nuova Argentia Gorgonzola.

Il tabellino di CSC Cusano Milanino – Gorla Team ABC Cantù 56 – 70

Parziali 11-21, 24-36, 38-52

CSC Cusano Milanino : Ventura 13, Villa 5, Villantieri 4, Pompele 3, Blo 9, De Castro Ludovico 8, Morosini, Mladjenovic 8, Sita, Romano 3, De Feo 3, Rizzi. All. Di Gregorio Gorla Cantù: Caglio 15, Moscatelli 13, Terragni 4, Ronchetti 8, Sacripanti, Castelli, Milici, Brembilla 7, Elli 10, Bresolin 2, Tarallo 7, Maduka 4. All. Borghi.

Il programma del 1° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 5 marzo Nuova Argentia Gorgonzola-Novate 51-70; sabato 6 marzo ore 18 Cusano-Gorla Cantù 56-70, Morbegno-Garbagnate 78-63.

Il programma del 2° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 12 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Nuova Argentia Gorgonzola, Garbagnate-Cusano Milanino; domenica 14 Novate-Pezzini Morbegno.

Classifica del girone C di serie C Gold

Gorla Cantù, Pezzini Morbegno, Novate 2; Nuova Argenti Gorgonzola, Cusano Milanino, Garbagnate 0.