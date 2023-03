Basket C Silver si completa oggi il terzultimo turno del girone Blu lombardo

Basket C Silver: Cantù doma Bottanuco e completa la festa Promozione davanti ai suoi tifosi

Si chiude questa sera con il posticipo Le Bocce Erba-Gorle l'11° turno terzultimo di regular season del girone Blu del campionato di basket C Silver. Intanto ieri sera il Gorla Cantù ha festeggiato sul campo la promozione nella prossima C regionale nel modo che più desiderava cioè con un'altra vittoria di questa sua splendida stagione. Ieri la squadra diretta da coach Mattia Costacurta ha superato in casa il coriaceo Bottanuco ma non è stata una partita semplice. Gli ospiti infatti dopo aver chiuso avanti il primo quarto sono sempre stati a contatto con i canturini che solo nell'ultimo quarto hanno allungato il vantaggio.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 marzo ore 21.30 Appiano Gentile-Villasanta 62-64, Varedo-Busnago 68-60, Rondinella-Morbegno 45-66, Calolziocorte-Novate 49-79, Vimercate-Mandello 77-68; sabato 25 ore 21.15 Gorla-Bottanuco 54 - 39 (11-13, 27-21, 37-34); domenica 26 ore 18 Le Bocce Erba-Gorle.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 40; Gorla Cantù 38; Busnago 30; Villasanta 28; Bottanuco, Calolziocorte 26; Gorle 24; Le Bocce Erba, Morbegno, Varedo, Vimercate 20; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.