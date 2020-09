Basket C Silver Cantù e Erba partono il 23 ottobre in trasferta

Basket C Silver pubblicato il calendario del girone C 2020/21.

Basket C Silver il Gorla debutterà a Varedo, Le Bocce sul campo di Calolziocorte

Il comitato Fip Lombardia ha reso noto il calendario provvisorio del campionato di Basket serie C Silver 2020/21 che vedrà in campo nel girone C anche le due portacolori brianzole il Gorla Team Abc Cantù e Le Bocce Erba di coach Mauro Tagliabue entrambe al via in trasferta. Il Gorla Cantù di coach Sergio Borghi debutterà venerdì 23 ottobre a Calolziocorte per poi esordire in casa la settimana successiva contro Morbegno.

Le Bocce di coach Mauro Tagliabue invece scatterà sempre venerdì 23 ottobre sul campo del Carpe Diem Calolziocorte mentre debutterà in casa il 31 ottobre contro Mandello.

Questo il cammino nella prima fase delle due squadre nostrane

1° turno Calolziocorte-Erba (and 23/10, rit 11/12), Varedo-Gorla (and 23/10, rit 11/12),

2° turno Erba-Mandello (and 31/10, rit 18/12), Gorla-Morbegno (and 30/10, rit 19/12)

3° turno Lentate-Erba (and 6/11, rit 8/1), Mandello-Gorla (and 6/11, rit 8/1)

4° turno Erba-Villasanta (and 14/11, rit 17/1), Gorla-Lentate (and 13/11, rit 15/1)

5° turno Gorla Cantù-Erba (and 20/11, rit 23/1)

6° turno Erba-Varedo (and 28/11, rit 29/1), Villasanta-Gorla (and 29/11, rit 29/1)

7° turno Morbegno-Erba (and 5/12, rit 5/2), Calolziocorte-Gorla (and 4/12, rit 5/2)