Basket C Silver che debutto con i fiocchi per Erba che vince il derby con Cantù

Il derby brianzolo ha aperto la stagione

Basket C Silver tutti i risultati del girone Blu2 del campionato lombardo.

Basket C Silver tutti i risultati del girone Blu2 del campionato lombardo.

Basket C Silver prima sfida aperta e intensa a Casnate che Le Bocce ha vinto per 72-67 con l'allungo nel quarto finale

Ha preso il via ufficialmente anche il campionato lombardo di basket C Silver che ha visto subito al via le due squadre nostrane nell'atteso derby d'esordio. Un derby che ha salutato il successo esterno de Le Bocce che è tornata in C Silver conquistando subito un colpo corsaro a Casnate contro il Gorla per 67-72 al termine di una gara bella e intensa. Dopo aver chiuso avanti il primo quarto sul 20-11 gli erbesi si sono fatti rimontare dai canturni che hanno terminato in parità all'intervallo per 36-36. Erba al rientro in campo ha allungato sul +11 al 30' per poi tenere la rimonta finale dei giovani locali quando sul 60-60 hanno provato a riaprire la gara. Le Bocce infatti è riuscita nel finale a riallungare e così portare a casa i primi due punti della stagione. Entrambe le squadre torneranno in campo venerdì 1 ottobre entrambe in tresferta; Erba ospite del Calolziocorte mentre Cantù renderà visita a Desio.

Team ABC Cantù - Le Bocce Erba 67 - 72 Parziali 11-20, 36-36, 44-55

Team Abc Cantù: Moscatelli 20, Elli 9, Milici 9, Brembilla 8, Bresolin 8, Borsani 6, Terragni 4, Redaelli 3, Cattaneo, Maduka, Meroni, Trombetta. All. Costacurta .

Le Bocce Erba: Valsecchi 22, Rigamonti 13, Colombo 12, Smaniotto 11, Losa 5, Spreafico 3, Caimi 2, Meroni 2, Sirtori 2, Arnaboldi, Sivaglieri, Stillo. All. Fracassa.

Il programma del 1° turno del girone Blue2 di C Silver

Oggi venerdì 24 Varedo-Desio 47-67, Calolziocorte-Lentate 81-45; sabato 25 Cantù-Erba 67-72, Mandello-Morbegno 86-62.