Basket C Silver: che maratona vincente per l'Appiano che piega Busnago all'overtime

Basket C Silver: si è aperto il 10° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver stasera a Casnate fari puntati sul super derby Gorla Cantù-Le Bocce Erba

Incredibile maratona vincente per l'Indipendente Appiano Gentile che ieri sera è tornata al successo nel 10° turno d'andata del campionato di basket C Silver. Dopo cinque sconfitte di fila la squadra di coach Matteo Boanssi ha rotto il digiuno e lo ha fatto nel modo più pirotecnico ed esaltante stoppando la seconda forza del girone Blu la Fortitudo Busnago piegata dopo ben tre tempi supplementari. Sugli scudi il tandem Novati-Clerici ma ha esordito anche il nuovo arrivato Lorenzo Lanzi. E oggi fari puntati sul super derby brianzolo Gorla Cantù-Le Bocce Erba tra due squadre date in salute e reduci da belle vittorie.

Il tabellino di Indipendente Appiano - Fortitudo Busnago 86 - 85 d3ts

Parziali 18-15, 32-36, 52-50, 62-62, 69-69, 81-81

Appiano : Novati Marco 24, Clerici Alex 22, Gorla Jacopo 11, Castelli Alessandro 9, Tomaselli Jacopo 9, Borsani Riccardo 6, Lanzi L. 3, Leva Matteo 2, Ferloni Simone, Luraschi. All. Bonassi.

Busnago: Casati Simone 26, Favalessa Matteo 21, Perego Davide 18, Chirico Edoardo 8, Arioli Federico 3, Parlato Riccardo 3, Trassini Pietro 3, Epis Daniele 2, Brigatti Riccardo 1, Calamari Michele ne, Sala Edoardo Marco ne, Ghisleni Alessandro ne, All. Galli.

Il programma del 10° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 25 novembre ore 21.30 Appiano Gentile-Busnago 86-85 d3ts, Varedo-Novate 67-81, Mandello-Rondinella 56-49, Vimercate-Bottanuco 54-66; sabato 26 ore 21.15 Gorla Cantù-Le Bocce Erba, Morbegno-Calolziocorte; domenica 27 Villasanta-Gorle.

La classifica del girone Blu

Novate 18; Busnago 14; Villasanta, Calolziocorte, Bottanuco 12; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Virtus Gorle 10; Morbegno, Vimercate, Indipendente Appiano Gentile 8; Varedo 6; Mandello 4; Rondinella Sesto 0.