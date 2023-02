Basket C Silver: colpo di scena nel girone Blu, cambio di panchina in casa de Le Bocce.

Basket C Silver: coach Arturo Fracassa lascia Erba che affida la panchina ad Alessio Pesca

Colpo di scena nel girone Blu del campionato di basket C Silver. Infatti in queste ultime ore è arrivato un cambio di guida tecnica a Le Bocce Erba dove coach Arturo Fracassa ha rassegnato le dimissioni che la società dopo averle in un primo tempo respinte e provato a risolver la situazione, la ha alla fine accettate affidando la panchina ad Alessio Pesca e al suo assistente Davide Duzioni che erano già alla guida della squadra di Promozione del club erbese.

Una decisione sofferta per l'ormai ex tecnico Fracassa ma presa non tanto per gli ultimi risultati negativi ma per una situazione che era diventata difficile all'interno della squadra come lui stesso ha così spiegato:

"Purtroppo tra me e diversi giocatori non è mai sbocciato un amore sincero, il rapporto si è gradualmente deteriorato al punto che non avrebbe avuto senso continuare. Da lì la decisione doverosa di fare un passo indietro per permettere loro di esprimersi in totale serenità. Ringrazio la società nelle persone di: Alfredo, Mario, Enzo, Roberto, Alessandro, Dimitri e Pippo Cammarota per aver fatto il possibile affinché rimanessi alla guida tecnica della squadra, per la stima e soprattutto l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. Grazie al mio staff: al mio prezioso assistente Mauro Livio, a Angelo Castagna e Chiara Forgione per la professionalità dimostrata nello svolgere il loro lavoro, risorse importanti per il futuro. Un grazie onesto e sincero anche ai giocatori. Le esperienze, anche le più spiacevoli, vanno incanalate nella maniera giusta. Sono contento di aver fatto un pezzo di strada con loro e sono certo si toglieranno ancora grosse soddisfazioni".

Ricordiamo che nella scorsa stagione Arturo Fracassa alla prima esperienza sula panchina de Le Bocce aveva portato il team erbese fino alle semifinali playoff del campionato di serie C Silver. Alessio Pesca e Davide Duzioni debutteranno alla guida di Erba domenica 5 febbraio nel difficile turno casalingo contro Busnago.

Il cartellone completo del 4° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 4 Varedo-Appiano, Rondinella-Bottanuco, Calolzio-Villasanta, Vimercate-Gorla Cantù; sabato 4 Gorle-Mandello; domenica 5 ore 18 Le Bocce Erba-Busnago, Novate-Morbegno.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 26; Bottanuco, Gorla Cantù 22; Busnago 20; Calolziocorte, Gorle, Villasanta 18; Morbegno 16; Le Bocce Erba, Indipendente Appiano, Vimercate, Varedo 12: Mandello 10; Rondinella Sesto 2-