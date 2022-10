Basket C Silver: colpaccio del Gorla Cantù che vince il derby ad Appiano

Basket C Silver: si è aperto ieri sera il 6° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: preziosa vittoria esterna anche pe Le Bocce Erba che sbanca Mandello

Venerdì di grandi emozioni e anticipi importanti per il 6° turno d'andata del campionato di basket C Silver. Ieri sera fari puntati sul derby Appiano-Cantù che ha visto il successo esterno meritato dei giovani griffati Gorla. Colpo corsaro anche per Le Bocce Erba che ha sbancato il campo del Mandello affiancando a quota 6 punti le altre due cugine lariane.

I tabellini di

Indipendente Appiano - Gorla Cantù 65 - 69

Parziali 15-18, 23-42, 42-56 Basket Appiano: Leva, Gorla 4, Quaglia 2, Ferloni 10, Tomaselli 6, Bottinelli 5, Novati 20, Castelli 13, Luraschi, Clerici, Borsani 5. All. Bonassi. Team ABC Gorla Cantù: Borsani 6, Meroni 9, Stefanov 2, Tosetti 10, Cattaneo, Elli 5, Millci 5, Brembilla 8, Trombetta 2, Tarallo 7, Greppi 15. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Mandello Lario - Le Bocce Erba 69 - 77

Parziali 19-16, 39-40, 59-59

Mandello: Papa Niang Ibrahim 21, Ratti Andrea 16, De Gregorio Thomas 10, Combi Stefano 8, Marrazzo Giacomo 6, Balatti Daniele 4, Longhi Omar 4, Invernizzi Alessio, Lanfranconi Leonardo, Lanfranconi Samuele, Melzi Sebastiano, Puglisi Francesco, All. Tocalli.

Le Bocce Erba: Smaniotto Simone 15, Colombo Tommaso 11, Allevi Alessandro 10, Arnaboldi Edoardo 10, Corti Gianluca 9, Pagani Stefano 7, Cagnazzo Stefano 6, Meroni Marco 6, Stillo Francesco 3, Brambilla Carlo , Caimi Francesco, Spreafico Marco. All. Fracassa.

Il cartellone completo del 6° turno del girone Blu

Venerdì 28 ottobre ore 21.15 Mandello-Erba 69-77, ore 21.30 Appiano Gentile-Gorla Cantù 65-69, Rondinella-Calolziocorte 52-76; sabato 29 Morbegno-Bottanuco, Gorle-Vimercate; domenica 30 Villasanta-Varedo, Novate-Busnago.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 10; Busnago, Villasanta 8; Morbegno, Indipendente Appiano Gentile, Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Calolziocorte, Bottanuco 6; Varedo, Gorle, Vimercate 4; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.