Basket C Silver colpo esterno che profuma di playoff per Le Bocce Erba che sbanca Venegono

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è aperto il penultimo turno della seconda fase del girone C.

Si è aperto il 15° turno penultimo della seconda fase del campionato di basket C Silver che nel girone C ha regalato una bella notizia a Le Bocce Erba, Il team diretto da coach Arturo Fracassa ha praticamente ipotecato il pass per i playoff grazie al pesante successo ottenuto venerdì sera sul campo del Venegono al termine di una gara sempre condotta da capitan Spreafico e compagni. Sconfitta esterna indolore invece per il già salvo Gorla Cantù che perde con il Fagnano Olona.

Il programma del 15° turno, 7° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Fagnano Olona-Gorla Cantù 72 - 65 (26-22, 42-31, 66-47), Venegono-Erba 47-55 (12-18, 21-26, 32-38), Campus Varese-Desio 67-64, Varedo-Luino 57 - 63 ; sabato 21 Castronno-Mandello, Calolzicorte-Casoratese, Morbegno-Daverio, Marnatese-Lentate.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 52; Castronno 40; Casoratese 38; Morbegno 36; Daverio, Luino, Erba 34; Calolziocorte 32; Mandello 30; Varedo, Gorla Cantù 24; Desio, Venegono 22; Campus Varese, Fagnano Olona 14, Groane Lentate 4.