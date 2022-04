Basket C Silver colpo esterno del Gorla Cantù che all'overtime sbanca Venegono

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è aperto l'8° turno ultimo d'andata della seconda fase.

Basket C Silver si è aperto l'8° turno ultimo d'andata della seconda fase

Basket C Silver oggi match delicato in chiave playoff per Le Bocce Erba che ospita alle 18 il Luino

Giro di boa per il campionato di basket C Silver che regala il colpo esterno realizzato in anticipo dal Gorla Cantù. Il team di coach Mattia Costacurta è andato a sbancare il campo del Venegono all'overtime per 86-85 trascinato dalla coppia Tarallo-Meroni autrice di 40 punti in due. Con questo successo Cantù sale a quota 18 staccando proprio il Venegono. Oggi, domenica 3 invece scende in campo Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che in casa ospita un match delicato e importante contro il Luino appaiato a quota 26 punti e in piena corsa playoff.

Il tabellino di VENEGONO - GORLA CANTU’ 85-86 dts

(17-16, 41-37, 56-55, 72-72)

Basket Venegono: Vanzulli 21, Allegretta, Persico 12, Cantarelli 3, Moalli 2, Boscherini, Cattalani 15, Andolfatto 2, Minonzio, Angiolini 14, Maruca 10, Freri 6. All. Giroldi.

Team ABC Gorla Cantù: Terragni, Borsani 13, Cattaneo 1, Redaelli, Meroni 20, Chiappa, Clerici 11, Trombetta 2, Tarallo 20, Bresolin 9, Maduka 2, Ndubuisi 8. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Il programma dell'8° e ultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 1 aprile ore 21.15 Venegono-Cantù 85-86 dts, Campus Varese-Groane 61-46, Varedo-Castronno 51-64, Fagnano-Mandello 77-59, Calolziocorte-Daverio 77-56; sabato 2 Morbegno-Marnatese 36-70; domenica 3 ore 18 Erba-Luino, Casoratese-Desio.

La classifica del girone Blu

Marnatese 40; Castronno 32; Morbegno 28; Luino, Le Bocce Erba, Casoratese 26; Mandello, Daverio, Calolziocorte 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese, Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.