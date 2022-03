Basket C Silver, colpo grosso de Le Bocce che ha sbancato in volata Castronno per 69-73

pallacanestro minors risultati

Basket C Silver: sconfitta casalinga per il Gorla Cantù stoppato a Casnate dal Luino 72-84

Si è aperto ieri sera il 6° turno della seconda fase del campionato regionale di basket C Silver. La copertina la merita Le Bocce Erba che ha messo a segno un colpo esterno fragoroso andando a sbancare il campo della seconda in classifica Castronno e facendo così un salto importante in classifica in ottica playoff. Niente da fare invece per il Gorla Cantù che in casa è incappato nel quinto stop di fila battuto anche dal Luino per 72-84.

Il tabellino di Gorla Cantù-Luino 72-84

Parziali 12-23, 32-41, 50-67

Gorla Cantù: Terragni, Chiappa 5, Cattaneo 2, Redaelli 2, Tosetti 4, Meroni 15, Milici 4, Clerici 2, Trombetta 5, Tarallo 16, Bresolin 12, Ndubuisi 5. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Pallacanestro Luino: Ciotti 9, Pehar 5, Vescovi 17, Moalli 2, Gubitta 5, Lo Biondo 32, Bertani, Lo Bosco 8, Palazzi 6. All. Senesi. Il tabellino di Pall. Castronno - Le Bocce Erba 69 - 73 Parziali 18-19, 38-37, 52-57 Castronno: Garbarini 17, Canavesi 16, De Vita 14, Ansaldo 8, Lenotti 8, A. De Vita 4, Bologna 2, Magistrali ne, Colombo ne, Mattiazzo ne, Pili ne. All. Marini. Erba: Rigamonti 19, Colombo 13, Arnaboldi 12, Valsecchi 11, Smaniotto 7, Spreafico 6, Meroni 3, Caimi 2, Citterio, Sironi, Sirtori, Cagnazzo. All. Fracassa.

Il programma completo del 6° turno della seconda fase

Venerdì 18 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Luino 72-84, Castronno-Le Bocce Erba 69-73, Varedo-Fagnano Olona 60-61, Desio-Daverio 64-70, Campus Varese-Morbegno 43-86, Groane Lentate-Casoratese 54-78; sabato 19 Marnatese-Calolziocorte; domenica 20 Mandello-Venegono.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 36; Castronno 28; Luino, Morbegno 26; Mandello,Le Bocce Erba, Casoratese 24; Calolziocorte, Daverio 22; Varedo, Desio 20; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 8; Virtus Olona 6, Basket Groane Lentate 0.