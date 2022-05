Basket C Silver colpo grosso de Le Bocce Erba che stoppa Castronno e vede i playoff

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è giocato il 14° turno della seconda fase del girone Blu Lombardia.

Basket C Silver si è giocato il 14° turno della seconda fase del girone Blu Lombardia.

Basket C Silver ieri la squadra di coach Arturo Fracassa ha battuto in casa e in rimonta la seconda in classifica per 60-53

Domenica speciale per Le Bocce Erba che in occasione del 14° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver ha battuto in rimonta a domicilio la seconda in classifica del girone Blu il quotato Castronno per 60-53. Una vittoria di quelle pesanti perchè avvicina la squadra di coach Arturo Fracassa all'obiettivo playoff quando mancano solo due turnia all fine. Erba e Cantù torneranno in campo venerdì prossimo entrambe in trasferta rispettivamente ospiti del Venegono e del Fagnano Olona.

Il tabellino Le Bocce Erba - Pall. Castronno 60 - 53

Parziali 8-20, 27-31, 46-43

Le Bocce Erba: Arnaboldi Edoardo 14, Stillo Francesco 13, Spreafico Marco 9, Colombo Tommaso 6, Losa Riccardo 6, Sirtori Vittorio 5, Valsecchi Lorenzo 4, Meroni Marco 3, Citterio Andrea, Corti Gianluca, Sivaglieri Giorgio, Smaniotto Simone. All. Fracassa.

Castronno: De Vita Gianmarco 17, Presentazi Andrea 16, Garbarini Giovanni 6, Lenotti Fabio 6, Canavesi Jacopo 3, Bologna Nicola 2, Campanale Nicolò 2, Carlesso Mirko L. 1, Ansaldo Marco, De Vita Andrea. All. Marini.

Il programma del 14° turno, 6° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21 Luino-Cantù 72-74, Fagnano Olona-Varedo 72-67, Venegono-Mandello 71-76, Daverio-Desio 71-70, Calolziocorte-Marnatese 71-72; sabato 14 Casoratese-Lentate 89-82, Morbegno-Campus Varese 78-68; domenica 15 ore 18 Le Bocce Erba-Castronno 60-53.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 52; Castronno 40; Casoratese 38; Morbegno 36; Daverio 34; Luino, Calolziocorte, Erba 32; Mandello 30; Varedo, Gorla Cantù 24; Desio, Venegono 22; Campus Varese, Fagnano Olona 12, Groane Lentate 4.

Il programma del 15° turno, 7° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Fagnano Olona-Gorla Cantù, Venegono-Erba, Campus Varese-Desio, Varedo-Luino; sabato 21 Castronno-Mandello, Calolzicorte-Casoratese, Morbegno-Daverio, Marnatese-Lentate.