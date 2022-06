Basket C Silver colpo grosso Le Bocce Erba: doma gli Aironi e vola in semifinale

Basket C Silver si sono giocate le gare di ritorno dei quarti di finale playoff del tabellone Blu lombardo.

Basket C Silver nonostante il ko di ieri sera per 100-77, decisivo il +28 conquistato all'andata: ora la sfida con Novate

Missione compiuta da Le Bocce Erba che doma gli Aironi e vola in semifinale dei playoff del campionato di basket C Silver. Ieri sera infatti la squadra di coach Arturo Fracassa è riuscita nell'impresa di difendere il + 28 conquistato nel match d'andata e, pur perdendo nella tana degi Aironi Robbio per 100-77, ha staccato l'ambito pass che vale la semifinale promozione che ora giocherà contro la Osal Novate sesta classificata nel girone Giallo che a sua volta ha eliminato nei quarti la quotata Ombriano per 2-0. La semifinale sarà al meglio delle tre partite con l'eventuale bella che si giocherà sul campo di Novate.

Il tabellino di Pall. Aironi Robbio-Le Bocce Erba 100-77

Parziali 32-19, 53-35, 74-61

Robbio: Pozzi 30, Gallina 16, Tardito 14, Grugnetti 13, Kobets 11, Appendini 9, Piccio 4, Buzzin 3, Castano, Comelli, Gabetta, Bovio. All. Zanotti.

Le Bocce Erba: Rigamonti 20, Meroni 12, Colombo 10, Smaniotto 7, Valsecchi 7, Arnaboldi 5, Corti 5, Stillo 5, Losa 4, Sirtori 2, Sivaglieri, Spreafico. All. Fracassa.

I risultati dell'andata dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Sabato 4 giugno Excelsior Bergamo (8° verde)-Marnatese (1° Blu) 48-71, Morbegno (5° Blu)-Sanmaurense Pavia (4° giallo) 54-64; domenica 5 ore Le Bocce Erba (7° blu)-Aironi Robbio (2° giallo) 74-46, OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde) 62-54.

I risultati del ritorno dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Mercoledì 8 giugno ore 21 Marnatese-Excelsior Bergamo non disputata per Covid nell’Excelsior (2-0), Sanmaurense-Morbegno 54-54; Aironi Robbio-Le Bocce Erba 100-77, Ombriano-Novate 68-77.

Questo quindi il programma delle due semifinali promozione

Marnatese-Sanmaurense Pavia e OSAL Novate-Le Bocce Erba.