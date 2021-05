Basket C Silver Continua il testa a testa tra Gorla Cantù e Gorgonzola

Basket C Silver i risultati del 12° turno del girone C lombardo.

Basket C Silver Team Abc tornerà in campo venerdì 21 maggio in casa contro il Cusano

Si è chiuso il 2° turno della fase ad orologio del campionato Lombardo C Silver. Nel girone C continua il duello testa a testa in vetta tra Gorla Cantù e Gorgonzola entrambe a segno nel fine settimana scorso rispettivamente contro Garbagnate e Cusano. Cusano che sarà il prossimo avversario del Gorla Cantù venerdì prossimo 21 maggio che riceverà a Casnate alle ore 21. Bilancio in perfetta parità nei confronti diretti giocati nella stagione regolare con due vittorie esterne: all’andata vinse il Gorla fuori casa per 56-70 ma al ritorno a Casante s’impose il Cusano per 59-75.

Risultati del 2° turno fase ad orologio girone C

Oggi, venerdì 14 maggio ore 21.15 Garbagnate-Gorla 61-74, Gorgonzola-Cusano 65-56; sabato 15 Morbegno-Novate 69-62.

Questa la classifica aggiornata del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 18; Cusano Milanino, Novate, Pezzini Morbegno 10; Garbagnate 6.

Programma del 13° turno fase ad orologio girone C

Venerdì 21 maggio ore 21 Gorla Cantù-Cusano; sabato 22 Morbegno-Garbagnate; domenica 23 Novate-Gorgonzola.