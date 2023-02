Basket C Silver: cresce l'attesa per il derby di sabato 18 Gorla Cantù-Appiano Gentile

Basket C Silver vigilia del 5° turno di ritorno del girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: domenica 19 posticipo casalingo per la rivitalizzata Erba che cerca il tris vincente contro Mandello

E' già vigilia del 6° turno di ritorno del campionato di basket C Silver lombardo. Il cartellone si aprirà venerdì 17 con ben cinque partite tra cui spicca il big match Busnago-Novate. Il match clou però è in programma sabato 18 a Casnate dove andrà in scena il derby nostrano Gorla Cantù-Indipendente Appiano Gentile tra due squadre reduci da vittorie pesanti. Derby nel derby per Matteo Bonassi coach di Appiano che da anni fa parte anche dello staff tecnico del settore giovanile del Progetto Giovani Cantù. Chiuderà il cartellone il posticipo domenicale che vedrà protagonista una Le Bocce Erba gasatissima che, rivitalizzata dalle ultime due vittorie di fila riceverà il Mandello per provare a calare il tris vincente.

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 Busnago-Novate, Bottanuco-Morbegno, Caloziocorte-Rondinella, Varedo-Villasanta, Vimercate-Gorle; sabato 18 ore 21.15 Gorla Cantù-Appiano Gentile; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello ore 21.30.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 30; Bottanuco, Gorla Cantù 26; Busnago 22; Calolziocorte, Gorle 20; Villasanta 18; Morbegno, Le Bocce Erba 16; Varedo, Indipendente Appiano , Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.