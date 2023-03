Basket C Silver: è vigilia del 10° turno di ritorno del girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: cresce l'attesa per il derby Erba-Cantù in programma nel weekend

E' già vigilia de 10° turno di ritorno del campionato fi basket C Silver. Nel girone Blu dopo i tre anticipi del venerdì la prima delle squadra lariane a scendere in campo sarà l'Indipendente Appiano Gentile che sabato sera andrà a rendere visita alla Fortitudo Busnago terza forza del torneo. Ma il match clou si giocherà domenica a Erba dove andrà in scena l'atteso derby brianzolo tra i locali de Le Bocce rilanciati dalla "cura" di coach Alessio Pesca e il Gorla Cantù seconda forza del girone e in gas sulla scia delle ultime belle vittorie.

Il cartellone completo del 10° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 marzo Mandello-Rondinella, Bottanuco-Vimercate, Calolziocorte-Morbegno; sabato 18 ore 18 Busnago Appiano Gentile, Gorle-Villasanta; domenica 19 ore 18 Erba-Cantù, Novate-Varedo.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 36; Gorla Cantù 34; Busnago 28; Bottanuco 26; Gorle, Calolziocorte, Villasanta 24; Le Bocce Erba 20; Morbegno, Varedo 18; Indipendente Appiano, Vimercate 16: Mandello 14; Rondinella Sesto 8.