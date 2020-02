Basket C Silver Crisi di Erba al terzo ko di fila

Basket C Silver dopo il 21° turno serie C Silver.

Basket C Silver Le Bocce battuta in casa da Castronno

E’ un momento critico per Le Bocce Erba nel campionato di Basket C Silver. La squadra erbese infatti ha perso la terza gara di fila in casa contro Castronno aggravando il suo periodo. Ora Erba dovrebbe tornare in campo sabato 29 ospite della Marnatese (ore 18.30 ) con cui perse all’andata per 66-80. Condizionale d’obbligo vista l’emergenza coronavirus.

Il tabellino di Erba – Pallacanestro Castronno 40 – 66

Parziali 20-24, 30-37, 36-56

Erba : Esposito ne, Smaniotto 12, Sironi, Rigamonti 6, Dominioni 3, Corti, Stillo, Caimi, Meroni 5, Valsecchi 6. Malberti 6. All. Tagliabue

Pallacanestro Castronno : Magistrali 2,,Besio 3, Balzaretti 3, Bianchi 20, Trentini 4, Vanoni, De Vita, Bologna 6, Lenotti 14, Matteucci 14. All. Donati Gabriele

Programma del 21° turno girone B

Venerdì 21 febbraio Robbio-Voghera 77-65, Venegono-Fagnano 78-80, Verbano-Mia 75-66; sabato 22 Daverio Casoratese 67-68, Marnatese-Nova 78-69, Erba-Castronno 40-66; domenica 23 Cerro-Settimo rinviata, Sanmaurense-Bernareggio rinviata.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 324; Cerro, Marnatese 30; Le Bocce Erba, Nova 26; Castronno 24; Venegono, Settimo, Mia Lentate, Fagnano 20; Daverio 18; Verbano Luino 16; Voghera, Casoratese 14; Sanmaurense Pavia, 12; Bernareggio 8.

Programma del 22° turno girone B

Venerdì 28 febbraio Fagnano-Daverio, Castronno-Verbano Luino, Nova-Venegono, Mia-Cerro; sabato 29 Voghera-Sanmaurense, Marnatese-Le Bocce Erba (ore 18.30); domenica 1 marzo Settimo-Bernareggio, Casoratese-Robbio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU