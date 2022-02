Basket C Silver domani il Gorla Cantù cercherà il bis contro la Casoratese

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 2° turno dell seconda fase nel girone Blu.

Basket C Silver domenica posticipo casalingo per Le Bocce Erba contro Daverio per sbloccarsi

Si apre questa sera il 2° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver lombardo. Nel girone Blu sono in programma stasera ben cinque gare che non coinvolgono le due portacolori nostrane. Domani infatti scenderà in campo il Gorla Cantù che dopo il bel successo all'esordio sette giorni contro Daverio cercherà il bis ospite della Casoratese. Domenica invece posticipo casalingo per Le Bocce Erba che dopo aver sfiorato l'impresa settimana scorsa contro la Marnatese proverà a tornare al successo ospitando il Daverio.

Ecco il programma completo del 2° turno della seconda fase

Venerdì 18 Campus Varese-Mandello, Castronno-Calolziocorte, Lentate-Venegono, Varedo-Marnatese, Desio-Luino; sabato 19 ore 21 Casoratese-Gorla Cantù; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Daverio; martedì 22 Fagnano Olona-Morbegno.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 28; Castronno 22; Mandello 20; Varedo, Morbegno, Calolziocorte, Luino 18; Le Bocce Erba, Daverio, Desio, Casoratese 16; Gorla Cantù 14; Venegono 12; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.