Basket C Silver domani il Gorla Cantù ospita alle 21.30 il Cusano Milanino

Basket C Silver vigilia del penultimo turno di fase ad orologio nel girone C lombardo.

Basket C Silver il coach canturino Sergio Borghi: “Abbiamo qualche problemino fisico ma tutti i ragazzi hanno sempre risposto bene”

E’ già vigilia per il campionato di basket C Silver e per il Gorla Cantù che domani sera a Casnate ospiterà il Cusano nel penultimo turno della fase ad orologio. Per la verità la squadra di coach Sergio Borghi è già qualificata per i playoff ma ora resta da stabilre se lo farà da prima o seconda del girone C. Molto dipenderà dall’ultima sfida contro la pariclassifica Gorgonzola di settimana prossima anche se coach Borghi non ci pensa molto.

“Siamo ben felici di esserci qualificati per i playoff ma sinceramente arrivarci da primi o secondi non ci cambia la vita. Anche perchè, lo sta dimostrando questa stagione senza pubblico, il fattore campo conterà poco. Noi adesso pensiamo alla sfida con Cusano poi affronteremo Gorgonzola e poi penseremo ai playoff che inizieranno la prima settimana di giugno . Nel primo turno incroceremo la terza o la quarta del nostro girone al meglio delle tre partite: siamo contenti e ci abbiamo preso gusto ma senza particolari pressioni o obiettivi di risultato. Ora la testa è rivolta alals fida di venerdì con Cusano. Abbiamo qualche problemino di infortunati ma tutti i ragazzi chiamati hanno sempre risposto molto bene e lo faranno ancora”.

Il programma del 13° turno, penultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 21 maggio ore 21.30 Gorla Cantù-Cusano; sabato 22 Morbegno-Garbagnate; domenica 23 Novate-Gorgonzola.

Classifica del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 18; Cusano Milanino, Novate, Pezzini Morbegno 10; Garbagnate 6.