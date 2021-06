Basket C Silver domani sera il Gorla Cantù va a Cusano per impattare la serie

Basket C Silver si apre oggi il return match del 1° turno di playoff lombardi.

Si apre questa sera la tornata di return match del 1° turno di playoff del campionato di basket C Silver. In campo domani sera il Gorla Cantù che è chiamato a riscattare il ko subito in gara 1 in casa contro Cusano per 72-73. La squadra di coach Sergio Borghi deve solo vincere per impattare la serie e rimandare il verdetto alla bella di sabato prossimo in casa. Altrimenti sarà eliminato e avrà chiuso la stagione.

Il programma completo dei playoff

(D4) Basket Legnano 91 - (D1) Marnatese Basket 8 giugno 21.30 (1 - 0)

(E3) Nuova Olympia Voghera - (E2) Sanmaurense Pavia 9 giugno 21 (0 - 1)

(C3) CSC Cusano Milanino - (C2) ABC Cantù 9 giugno 21:00 (1 - 0)

(A3) Manerbio Basket - (A2) JB Ch@llenge Curtatone 10 giugno 21.15 (0 - 1)

(B4) Bottanuco Basket - (B1) Persico Seriana Basket 9 giugno 21 (0 - 1)

(A4) Ospitaletto Basket - (A1) Lic Sas Pellico Verolanuova 9 giugno 21 (1 - 0)

(D3) Pall, Castronno - (D2) CMT Luino 9 giugno 21.15 (0 - 1)

(E4) ASD Ardens Basket Sedriano - (E1) Cerro Maggiore 9 giugno 21.30 (0 - 1)

(B3) Bluorobica Bergamo - (B2) Bellini Gorle 10 giugno 20.30 (0 - 1)

(C4) Pezzini Morbegno - (C1) Nuova Argentia Gorgonzola 9 giugno 21.15 (0 - 1)

Oggi in campo la squadra Under18 del PGC Eccellenza

Oggi intanto torna in campo la squadra Under18 Eccellenza del PGC che ospita per il penultimo turno del girone C a Casnate (ore 20.30) la Robur Varese che all'andata si impose per 70-67.

Programma del penultimo turno Girone C Under18

Martedì 8 Hollywood Kart Cantù-Robur Varese ore 20.30, Accademia Alto Milanese-Pall. Varese.

Classifica girone C

Pallacanestro Varese 6; PGC Cantù, Accademia Altomilanese 4; Robur Varese 2.