Basket C Silver domani sera test match al PalaErba Le Bocce-Appiano Gentile

Basket C Silver continua il precampionato della formazione di Erba.

Basket C Silver la squadra di coach Mauro Tagliabue ospiterà alle 21-15 l’Indipendente di coach Marco Rota di serie D

Nel panorama del basket C Silver lombardo l’unica rappresentante lariana, Le Bocce Erba sta proseguendo nel suo cammino precampionato che la porterà dritta dritta al debutto di venerdì 23 ottobre sul campo del Calolziocorte.

Intanto come detto il team diretto da coach Mauro Tagliabue si sta preparando con una serie di test amichevoli l’ultimo dei quali lo ha sostenuto venerdì scorso in casa contro l’Olimpia Cadorago team di serie D dando buoni riscontri. Ora Le Bocce tornerà in campo tra le mura del PalaErba (ore 21.15) già domani sera, venerdì 9, quando ospiterà un altro test match contro l’Indipendente Appiano Gentile di coach Marco Rota compagine che punta ad essere protagonista nel prossimo campionato di serie D per provare a fare il salto di categoria.

Infine Erba sosterrà l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato a Fagnano altra squadra di serie C Silver venerdì 16 ottobre.