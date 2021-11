Basket C Silver domani un gasato Gorla Cantù sale in Valtellina nella tana del Morbegno 

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 3° turno di ritorno del girone Blu2 lombardo.

Il campionato di basket C Silver entra nel vivo e stasera apre il suo 3° turno di ritorno. Nel girone Blu2 sono in programma due anticipi interessanti Mandello-Varedo e Desio-Calolziocorte mentre le due squadre lariane entreranno in scena nel weekend. Domani sera infatti toccherà al Gorla Cantù andare in Valtellina dove, gasato dal centello rifilato settimana scorsa al Desio, proverà a bissare il successo dell'andata anche in casa dell'ostico Morbegno. Domenica 28 invece chiuderà il cartellone Le Bocce Erba che archiviato con un pizzico di amarezza il secondo stop stagionale subito sette giorni fa in casa contro Calolziocorte, cercherà di rialzarsi subito ospitando al PalaErba il fanalino di coda Basket Groane Lentate. Il più classico dei testacoda che la squadra di coach Arturo Fracassa non vuole e non può sottovalutare.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 26 novembre Mandello-Varedo, Desio-Calolziocorte; sabato 27 ore 21 Morbegno- Gorla Cantù (andata 44-56); domenica 28 ore 18 Le Bocce Erba-Basket Groane Lentate (andata 71-68).

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 14; Mandello, Calolziocorte 12; Desio 10; Morbegno, Varedo, Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.