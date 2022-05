Basket C Silver, doppio colpo grosso del Gorla Cantù: sbanca Luino ed è salvo in anticipo

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver: la squadra di coach Costacurta si è imposta in trasferta per 72-74, domenica tocca a Erba che ospita Castronno

Si è aperto con una bella notizia per i colori nostrani il 14° turno della seconda fase del girone Blu del campionato di basket C Silver. Ieri sera infatti il Gorla ha piazzato un colpo vincente di quelli fragorosi che valgono doppio andando a sbancare il campo del Luino e assicurandosi così la salvezza anticipata. Grande prova del team diretto da coach Mattia Costacurta che ha iniziato bene per poi comandare la gara sempre resistendo a tutti i tentativi di rimonta dei locali. Ora la palla passa a Le Bocce Erba che domenica 15 nel posticipo ospiterà il Castronno con l'obiettivo di restare sul treno playoff.

Il tabellino di PALLACANESTRO LUINO- GORLA CANTU’ 72-74

(15-24, 36-37, 51-53)

Pallacanestro Luino: Ciotti 2, Guali, Pehar 2, Vescovi 14, Moalli 4, Gubitta 3, Lo Biondo 16 Caputo, Bertani 9, Del Bosco 19, Palazzi 3.

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 24, Meroni 4, Redaelli 2, Tosetti 11, Moscatelli 5, Milici, Clerici 3, Brembilla 11, Trombetta 3, Greppi, Maduka 11, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Il programma del 14° turno, 6° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21 Luino-Cantù 72-74, Fagnano Olona-Varedo 72-67, Venegono-Mandello 71-76, Daverio-Desio 71-70, Calolziocorte-Marnatese 71-72; sabato 14 Casoratese-Lentate, Morbegno-Campus Varese; domenica 15 ore 18 Le Bocce Erba-Castronno,

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 52; Castronno 40; Casoratese 36; Morbegno, Daverio 34; Luino, Calolziocorte 32; Erba, Mandello 30; Varedo, Gorla Cantù 24; Desio, Venegono 22; Campus Varese, Fagnano Olona 12, Groane Lentate 4.