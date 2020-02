Basket C Silver è già vigilia di un weekend delicato per Erba

Basket C Silver verso i 19° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce torna in campo sabato a Voghera

E’ già tempo di vigilia del campionato di basket C Silver che domani sera aprirà il 19° turno stagionale. Nel girone B sono in programma ben cinque anticipi mentre Le Bocce Erba tornerà in campo sabato 16 ospiti della Nuova Voghera con un solo obiettivo. La squadra di coach Mauro Tagliabue dopo aver fallito l’aggancio alla capolista Robbio deve solo vincere in trasferta per non perdere altro terreno in classifica.

Programma del 19° turno girone B

Venerdì 14 febbraio Bernareggio-Cerro, Sanmaurense-Mia, Castronno-Marnatese, Fagnano-Robbio, Venegono-Daverio; sabato 15 Voghera-Erba (ore 18.30); domenica 16 Casoratese-Nova, Settimo-Vergano Luino.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 30; Cerro, Marnatese 28; Le Bocce Erba, Nova 26; Venegono, Settimo, Castronno, 20; Mia Lentate, Fagnano 18; Daverio 16; Verbano Luino, Voghera, Sanmaurense Pavia 12; Casoratese 10; Bernareggio 8.

