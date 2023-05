Basket C Silver: si è giocata ieri sera gara 3 della serie playoff salvezza.

Basket C Silver: Erba è viva, batte in casa Varedo e può ancora sperare

Missione compiuta da Le Bocce Erba che tiene viva la speranza di restare nel campionato di basket C Silver. La serie dei playoff Salvezza che la squadra erbese sta giocando contro Varedo è ora infatti riaperta dopo il successo ottenuto ieri in casa per 80-67.

Varedo resta avanti 2-1 ma la serie ora va a gara 4 in programma mercoledì 24 proprio a Varedo. Per Erba sotto 0-2 dopo le prime due partite era quindi fondamentale e senza domani la gara3 di ieri sera tra le mura amiche dove i ragazzi di coach Alessio Pesca non hanno mancato l'appuntamento vincendo con pieno merito una gara sempre condotta dall'inizio alla fine.

Ora la serie è viva e ancora aperta anche se Varedo ha dalla sua due match point a disposizione.

Il tabellino di gara 3 Le Bocce Erba (8A) - Pol. Varedo (9A) 80 - 67

Parziali 26-13, 45-31, 63-46

Erba: Cagnazzo Stefano 14, Smaniotto Simone 13, Stillo Francesco 13, Caimi Francesco 11, Allevi Alessandro 8, Corti Gianluca 7, Arnaboldi Edoardo 6, Sivaglieri Giorgio 4, Spreafico Marco 3, Pagani Stefano 1, Brambilla Carlo ne, Citterio Andrea ne, All. Pesca.

Varedo: Spreafico Alessandro 16, Aledjou Mohamed 10, Crosby Evan 9, Foschini Federico 8, Meroni Aron 8, Najafi Massimo 7, De Donà Lorenzo Maria P. 7, Carolo Marco 2, Flocco Andrea, Fumagalli Stefano ne, All. Gatti.

La serie ora è sul 2-1 per Varedo.

Il cartellone della serie; Prima gara domenica a Erba 14 maggio (57-72), gara2 mercoledì 17 maggio a Varedo (61-59 dts), gara 3 domenica 21 maggio a Erba (80-67), gara 4 mercoledì 24 maggio a Varedo ed eventuale gara 5 il 28 maggio a Erba.