Basket C Silver: si è giocata ieri sera gara 4 dei playoff salvezza.

Basket C Silver: Erba eroica sbanca Varedo e pareggia la serie, tutto si deciderà alla bella

Le Bocce Erba eroica sbanca Varedo e si guadagna la bella della serie playoff salvezza del campionato di basket C Silver. Ieri sera la squadra brianzola diretta da coach Alessio Pesca ha trovato forza ed energie per andare a vincere gara 4 sul campo del Varedo e pareggiare così la serie che si deciderà alla quinta partita in programma domenica 28 alle ore 18 al PalaErba.

"Siamo davvero felici - dice coach Pesca - perchè riportare in parità la serie dallo 0-2 è stata un'impresa. I ragazzi sono stati tutti eroici visto che giocavamo senza Meroni, Corti e Colombo ,in grande emergenza ma tutti hanno dato il massimo. Ora abbiamo solo a pareggiato la serie che si deciderà alla bella di domenica . Una sfida bella e difficile contro un leone ferito come Varedo ma noi faremo di tutto per centrare l'obiettvo che tutti speriamo".

La salvezza.

Il tabellino di gara 4 Varedo-Le Bocce Erba 49-62

Parziali 19-23, 30-42, 43-54.

Varedo: Carolo 13, Meroni 8, Foschini 6, A. Spreafico 6, Najafi 5, Aledjou 4, Crosby 4, Galli 2, Flocco 1, Fumagalli. All. Gatti.

Le Bocce Erba: Stillo 14, Smaniotto 12, Allevi 11, Caimi 8, Cagnazzo 6, M. Spreafico 4, Citterio 3, Arnaboldi 2, Sivaglieri 2, Pagani, Brambilla ne, Sironi ne, All. Pesca)

La serie ora è sul 2-2

Il cartellone della serie: Prima gara domenica a Erba 14 maggio (57-72), gara2 mercoledì 17 maggio a Varedo (61-59 dts), gara 3 domenica 21 maggio a Erba (80-67), gara 4 mercoledì 24 maggio a Varedo (49-62) ed eventuale gara 5 il 28 maggio a Erba.