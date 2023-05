Basket C Silver: si è giocata ieri gara2 della serie finale dei playoff salvezza.

Basket C Silver: Erba perde a Varedo dopo un overtime ora è con le spalle al muro

Momento davvero critico per Le Bocce Erba nell'ultimo turno dei playoff salvezza nel campionato di basket C Silver. Dopo aver perso gara 1 della serie con Varedo in casa domenica scorsa, ieri sera la squadra erbese di coach Alessio Pesca ha dovuto inghiottire il boccone amaro di un'altra sconfitta ancora più cocente in gara2. Già perché ieri sera Le Bocce ha dovuto alzare bandiera bianca all'overtime non senza recriminazioni come ha ammesso coach Alessio Pesca:

"Se in gara 1 avevamo giocato davvero malissimo, ieri invece siamo stati protagonisti di una buona gara che è stata condizionata nel finale di overtime da un errore arbitrale che ha concesso i due liberi decisivi al Varedo a una manciata di secondi dalla fine. Ora siamo in una brutta situazione ma non è finita. Domenica torneremo in casa, sul nostro campo per dare tutto e tenere aperta la sfida".

La serie infatti ora è sul 2-0 per Varedo. Gara 3 domenica 21 a Erba alle 18.

Il cartellone della serie; Prima gara domenica a Erba 14 maggio (57-72), gara2 mercoledì 17 maggio a Varedo (61-59 dts), gara 3 domenica 21 maggio a Erba, eventuali gara 4 il 24 maggio a Varedo e gara 5 il 28 maggio a Erba.

Il tabellino di Pol. Varedo (9A) - Casa Della Gioventù Erba (8A) 61 - 59 dts

Parziali 18-14, 32-32, 47-42, 57-57

Varedo: Foschini Federico 18, Aledjou Mohamed 8, Najafi Massimo 8, Crosby Evan 7, Flocco Andrea 6, Carolo Marco 5, Meroni Aron 4, Galli Fabio 4, Spreafico Alessandro 1, Fumagalli Stefano, De Donà Lorenzo Maria, All. Gatti.

Le Bocce Erba:Colombo Tommaso 12, Stillo Francesco 10, Meroni Marco 9, Caimi Francesco 8, Arnaboldi Edoardo 6, Allevi Alessandro 4, Cagnazzo Stefano 4, Corti Gianluca 4, Smaniotto Simone 2, Pagani Stefano,Spreafico Marco , Citterio Andrea ne, All. Pesca.