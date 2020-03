Basket C Silver Erba tra rinvii e incertezza è ancora ferma

Basket C Silver dal 22 febbraio il campionato lombardo è sospeso.

Basket C Silver Le Bocce ha giocato l’ultima gara quasi un mese fa e ora aspetta di conoscere il suo futuro

Quale sarà il destino della stagione 2019/20 del campionato di basket C Silver? Una domanda a cui non sa rispondere ancora nessuno in Lombardia e nemmeno in casa de Le Bocce Erba unica rappresentante lariana del girone Ovest che da casa sta aspettando l’evolversi dell’emergenza coronavirus. La società ha tempestivamente fermato tutta l’attività del settore giovanile e della prima squadra che aveva fatto in tempo a giocare la gara valida per il 21° turno, il 6° di ritorno, quell’orami lontano sabato 22 febbraio. A quasi un mese di distanza la squadra di coach Mauro Tagliabue ha visto rinviare già tre partite e rinvierà sicuramente molte altre gare a cominciare da quella prevista per domani 20 marzo a Nova. Il campionato è fermo come tutti quelli lombardi fino a nuove disposizioni e non si sa quando e se riprenderà per chiudere la regular season che dovrebbe terminare il 24 aprile per poi lasciare posto alla seconda fase di playoff e playout. Ma se e quando ci sarà tutto questo è ancora presto per saperlo. Intanto anche Le Bocce Erba e tutti i suoi atleti, staff e dirigenti, sono a casa aspettando e sperando.

Ultima partita giocata

21° turno sabato 22 febbraio Erba-Castronno 40-66

Partite già rinviate

22° turno Marnatese-Erba

23° turno Erba-Settimo

24° turno Erba-Fagnano

Partite da rinviare e a rischio rinvio

25° turno 20 marzo Nova-Erba

26° turno 28 marzo Daverio-Erba

27° turno 4 aprile Erba-Cerro

28° turno 8 aprile Mia Lentate-Erba

29° turno 16 aprile Erba-Verbano Luino

30° turno 24 aprile Bernareggio-Erba

La classifica del girone B aggiornata al 21° turno

Aironi Robbio 34; Cerro*, Marnatese 30; Le Bocce Erba, Nova 26; Castronno 24; Venegono, Settimo*, Mia Lentate, Fagnano 20; Daverio 18; Verbano Luino 16; Voghera, Casoratese 14; Sanmaurense Pavia* 12; Bernareggio* 8.

(* 1 gara in meno giocata)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU