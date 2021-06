Basket C Silver esordio negativo del Gorla Cantù sorpreso in casa dal Cusano

Basket C Silver i risultati di gara1 del 1° turno di playoff lombardi

Basket C Silver il team brianzolo ha perso ieri per 72-73 e mercoledì 9 tornerà in campo per gara 2 in trasferta

E' iniziato con il piede sbagliato il primo turno di playoff del campionato lombardo di basket C silver per il Gorla Cantù. Ieri sera infatti il Team Abc di coach Sergio Borghi è stato stoppato e sorpreso in casa del Cusano Milanino che di fatto, trascinato da un super Romano autore di ben 31 punti, ha bissato il colpo esterno a Casnate già piazzato nel corso della stagione regolare. Ora la squadra canturina è con le spalle al muro e dovrà vincere mercoledì 9 giugno il return match in trasferta per portare la serie alla bella in casa e non uscire anzitempo dai playoff.

Il tabellino di Gorla Cantù - (CSC Cusano Milanino 72 - 73

Parziali 16-15, 33-32, 45-49 (0 - 1)

Gorla: Ronchetti 18, Bresolin 15, Caglio 11, Terragni 8, Borsani 7, Lanzi 5, Tarallo 4, Pozzi 2, Redaelli 2, Maduka, Sacripanti, Castelli ne. All. Borghi-

Cusano: Romano 31, Ventura 15, Tornatore 11, Mladenovich 8, De Castro 6, De Feo 2, Blo, Morosini, Sita, Villa, Villantieri, Pompele. All. Di Gregorio.

Questa la griglia completa dei playoff C Silver Lombardia

Giocata venerdì (D2) CMT Luino - (D3) Pall, Castronno 66-51

(D1) Marnatese Basket - (D4) Basket Legnano 66-68

(E2) Sanmaurense Pavia - (E3) Nuova Olympia Voghera 61-53

(C2) ABC Cantù - (C3) CSC Cusano Milanino 72-73

(A2) JB Ch@llenge Curtatone- (A3) Manerbio Basket 72-64

(B1) Persico Seriana Basket - (B4) Bottanuco Basket 83-36

(A1) Lic Sas Pellico Verolanuova - (A4) Ospitaletto Basket

(E1) Cerro Maggiore - (E4) ASD Ardens Basket Sedriano oggi doneica 6 giugno

(B2) Bellini Gorle - (B3) Bluorobica Bergamo 80-71

(C1) Nuova Argentia Gorgonzola - (C4) Pezzini Morbegno 84-56