Basket C Silver esordio vincente per il Gorla Cantù che doma il Daverio

Si è aperta nel migliore dei modi la seconda fase del campionato di basket C Silver per il Gorla Team Abc Cantù che ieri sera ha bagnato il debutto superando in casa il Daverio per 80-75. Buona prestazione per i ragazzi di coach Mattia Costacurta che sono partiti forte dominando la gara fino alla fine e meritando i due punti. Sugli scudi Gabriele Tarallo top scorer con 26 punti. Domenica 13 toccherà a Le Bocce Erba che debutterà in casa contro la favoritissima Marnatese.

Il tabellino di Gorla Cantù-Daverio 80-75

(25-18, 48-30, 60-52)

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 8, Borsani 13, Redaelli 2, Tosetti, Elli 4, Moscatelli 8, Milici 6, Brembilla 4, Trombetta 5, Tarallo 26, Bresolin 2, Ndubuisi 2. All. Costacurta, Vice All. Borghi, Poletto.

Polisportiva Daverio: Torricelli, Marcolli, Zecchillo 7, Pizzamiglio 14, Camurati 3, Bellotti 9, Peluchi 8, Caccianiga 10, Fiamberti 15, Carcano, Arione 2, Scaltritti 7. All. Sterzi, Vice All. Arrigoni, Borri.

Ecco il programma completo del 1° turno della seconda fase

Venerdì 11 ore 21.15 Gorla Cantù-Daverio 80-75, Luino-Lentate 71-63, Venegono-Morbegno 70-53, Calolziocorte-Olona 76-63, Castronno-Desi0 69-79; sabato 12 Casorate-Mandello; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Marnatese, Campus Varese-Varedo.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 22; Castronno 22; Mandello 20; Morbegno, Calolziocorte, Luino 18; Le Bocce Erba, Varedo , Daverio, Desio 16; Casoratese, Gorla Cantù 14; Venegono 12; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.