Basket C Silver: nel weekend si sono aperti i playoff-playout per la salvezza.

Basket C Silver: gara 1 amara per Le Bocce Erba battuta in rimonta sul campo di Gussago

Si sono aperti con un retrogusto amaro il playoff-playout di basket C Silver per Le Bocce Erba che ha dovuto incassare un ko in trasferta nel primo match della serie contro il Gussago quinta forza del girone C. Peccato perché dopo due quarti equilibrati gli erbesi hanno chiuso avanti al 30' per 46-53 ma si sono bloccati nell'ultima frazione segnando solo 4 punti e consegnando il primo punto nella serie al Gussago.

Gara2 già mercoledì 26 aprile a Erba ore 21 per provare ad impattare la serie. Gara3 sabato 29 a Gussago, eventuali gara 4 il 3 maggio a Erba e gara 5 il 6 maggio a Gussago. Vincente salva mentre la perdente dovrà giocare un secondo turno sempre al meglio delle cinque partite che si giocheranno da domenica 14 maggio, poi mercoledì 17 maggio, domenica 21 maggio, eventuali gara 4 il 24 maggio e gara 5 il 28 maggio.

Il tabellino di Yes Basketball Gussago (5C)- Le Bocce Erba (8A) 65 - 57

Parziali 10-10, 30-30, 46-53

Gussago: Asamoah Benjamin 18, Bullock Malik 18, Mora Matteo 13, Valenti Alberto 10, Sambrici Giovanni 4, Ballini Andrea 2, Bianchi Claudio, Outmane Yassine, Zoccoli Federico, Del Bono Marco, Staffiere Rocco. All. Sguaizer.

Erba: Smaniotto Simone 12, Colombo Tommaso 9, Arnaboldi Edoardo 8, Stillo Francesco 7, Corti Gianluca 6, Meroni Marco 6, Allevi Alessandro 5, Brambilla Carlo 2, Caimi Francesco 2, Cagnazzo Stefano, Citterio Andrea ne, Spreafico Marco ne, All. Pesca.