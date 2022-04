Basket C Silver giro di boa amaro per Le Bocce Erba beffata in casa dal Luino

Pallacanestro minors risultati

Si è completato ieri l'8° e ultimo turno d'andata della seconda fase del girone Blu del campionato di basket C Silver lombardo. Purtroppo giro di boa con beffa per Le Bocce Erba che ieri in casa ha perso di misura e in volata lo scontro diretto con il Luino che avrebbe potuto valere il quarto posto, importante in chiave playoff. La squadra diretta da coach Arturo Fracassa resta così al sesto posto e tornerà in campo sabato prossimo ospite della capolista Marnatese che all'andata si impose 73-75. Venerdì sera invece tornerà in campo il Gorla Cantù ospite del Daverio che all'andata sconfisse a Casnate per 80-75.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Virtus Luino 74 - 76

Parziali 24-24, 36-35, 57-56

Le Bocce Erba: Rigamonti Andrea 19, Colombo Tommaso 15, Smaniotto Simone 13, Arnaboldi Edoardo 7, Meroni Marco 6, Spreafico Marco 6, Valsecchi Lorenzo 6, Caimi Francesco 2, Citterio Andrea, Sironi Daniele, Sirtori Vittorio, Sivaglieri Giorgio. All. Fracassa.

Il programma dell'8° e ultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 1 aprile ore 21.15 Venegono-Cantù 85-86 dts, Campus Varese-Groane 61-46, Varedo-Castronno 51-64, Fagnano-Mandello 77-59, Calolziocorte-Daverio 77-56; sabato 2 Morbegno-Marnatese 36-70; domenica 3 ore 18 Erba-Luino 74-76, Casoratese-Desio 60-54.

La classifica del girone Blu

Marnatese 40; Castronno 32; Morbegno, Luino, Casoratese 28; Le Bocce Erba 26; Mandello, Daverio, Calolziocorte 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese, Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.

Il programma del 9° e primo turno d’andata girone Blu

Venerdì 8 aprile ore 21.15 Daverio-Gorla Cantù, Fagnano Olona-Calolziocorte, Groane-Luino, Varedo-Campus Varese, Desio-Castronno, Mandello-Casoratese; sabato 9 ore 18.30 Marnatese-Le Bocce, Morbegno-Venegono.