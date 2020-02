Basket C Silver gli Aironi abbattono Erba

Basket C Silver dopo il 18° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce ha perso in casa il big match con Robbio

Missione fallita da Le Bocce Erba nel 18° turno del campionato di basket C Silver. Il team erbese di coach Mauro Tagliabue ha infatti fallito l’assalto alla capolista Aironi Robbio che ha sbancato il PalaErba per 66-73. Erba che così scivola al quarto posto e tornerà in campo sabato 15 febbraio ospite del Nuova Voghera già battuta all’andata per 67-50.

Il tabellino di Erba – Aironi Pall. Robbio 66 – 73

Parziali 18-18, 36-32, 51-55

Erba : Esposito ne, Spreafico 7, Smaniotto 23, Sironi ne, Rigamonti 12, Dominioni 2, Corti, Stillo, Caimi ne, Meroni 6, Valsecchi 7, Malberti 9. All. Tagliabue

Aironi Pall. Robbio : Castano 15, Pozzi 10, Rovina 9, Gallina 4, Helmanis 7, Campana, Di Paola 4, Zucca, Tardito 22, Buzzin 3, Ferrara ne. All. Zanotti

Risultati del 18° turno girone B

Venerdì 7 febbraio Mia-Settimo 65-81, Castronno-Sanmaurense 71-63, Nova-Fagnano 94-76; sabato 8 Le Bocce Erba-Aironi Robbio 66-73, Daverio-Bernareggio 77-60, Marnatese-Voghera 81-76; domenica 9 Cerro-Verbano Luino 84-68, Casoratese-Venegono 79-69.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 30; Cerro, Marnatese 28; Le Bocce Erba, Nova 26; Venegono, Settimo, Castronno, 20; Mia Lentate, Fagnano 18; Daverio 16; Verbano Luino, Voghera, Sanmaurense Pavia 12; Casoratese 10; Bernareggio 8.

Programma del 19° turno girone B

Venerdì 14 febbraio Bernareggio-Cerro, Sanmaurense-Mia, Castronno-Marnatese, Fagnano-Robbio, Venegono-Daverio; sabato 15 Voghera-Erba (ore 18.30); domenica 16 Casoratese-Nova, Settimo-Vergano Luino.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU