Basket C Silver Gorgonzola amaro, per il Gorla Cantù arriva il secondo ko di fila 

Basket C Silver i risultati del 2° turno di ritorno del girone C.

Basket C Silver il team di coach Sergio Borghi parte bene ma finisce male battuto per 84-73

Il girone di ritorno del campionato lombardo di basket C Silver non è favorevole al Gorla Cantù che ieri è incappato nel secondo stop consecutivo battuto sul campo della Nuova Argentia Gorgonzola che ha ribaltato anche il saldo negli scontri diretti. Dopo una buona partenza dei canturini sono stati i locali ha cambiare marcia e trascinati da Pizzul ad andare al riposo avanti. Cantù però al rientro in campo si è rifatta sotto sorpassando al 30′ per poi disunirsi e alzare bandiera bianca nell’ultima frazione. Il Gorla tornerà in campo venerdì 16 aprile in casa alle ore 21.30 quando ospiterà il Garbagnate battuto all’andata di misura per 81-80.

Il tabellino di Nuova Argentia Gorgonzola – Gorla Cantù 84 – 73 ( 16-23, 43-34, 58-59)

Gorgonzola: Pizzul 32, Trassini 14, Dedè 11, Morse 6, Pietrobon 6, Benadduce 5, Ruzzon 4, Parlato 3, Pirola 3, Casati, Giannella ne, Marcotti ne, All. Tardito.

Gorla: Bresolin 20, Borsani 19, Ronchetti 14, Moscatelli 11, Redaelli 7, Terragni 6, Proserpio 4, Sacripanti 4, Brembilla, Castelli, Maduka, Trombetta. All. Borghi.

Risultati del 2 ° turno di ritorno girone C

Sabato 10 aprile Cusano-Garbagnate 76-49; domenica 11 Morbegno-Novate 62-54, Nuova Argentia Gorgonzola-Gorla Cantù 84-73.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Pezzini Morbegno, Nuova Argentia Gorgonzola 8; Garbagnate, Cusano Milanino 6; Novate 4.

Programma del prossimo turno, 3° di ritorno girone C

Venerdì 16 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Garbagnate, Gorgonzola-Morbegno; domenica 18 Novate-Cusano.