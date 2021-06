Basket C Silver Gorla Cantù ancora ko con il Cusano e dice addio alla stagione

Basket C Silver si sono giocate gare 2 del 1° turno dei playoff lombardi.

Basket C Silver dopo la sconfitta in gara 1, ieri sera è arrivato il secondo stop in trasferta per 70-53

Si è chiuso anzitempo il cammino del Gorla Cantù nei playoff di basket C Silver. Già perchè dopo aver perso gara 1 domenica scorsa, ieri sera il team di coach Sergio Borghi si è dovuto arrendere anche in gara 2 sul campo del Cusano Milanino che così passa al turno successivo. Un 2-0 un pò sorprendete vista l'ottima stagione dei ragazzi di coach Borghi che sono arrivati non nelle migliori condizioni a questi playoff. Un'eliminazione che però non offusca la bella annata vissuta da protagonista da questo giovane Gorla.

Questo il tabellino di gara2 Cusano Milanino-Gorla Cantù 70-53

Parziali 30-6, 44-19, 55-35.

Cusano: Mladenovich 15, Blo 14, De Castro12, Romano 12, Ventura 6, Tornatore 5, Morosini 2, Villa 2, Villantieri 2, De Feo, Marino, Sita ne.All. Di Gregorio. Gorla Cantù: Lanzi 12, Ronchetti 12, Bresolin 8, Tarallo 7, Pozzi 6, Caglio 5, Terragni 3, Brembilla, Castelli, Redaelli, Maduka ne, Chiappa ne. All. Borghi.

Ricordiamo che gara 1 era finita Gorla Cantù-Cusano Milanino 72-73

Questa la griglia completa di gara2 dei playoff C Silver Lombardia:

(D4) Basket Legnano 91 - (D1) Marnatese Basket 50 - 60 (1 - 1)

(E3) Nuova Olympia Voghera - (E2) Sanmaurense Pavia 79 - 77 (1 - 1)

(C3) CSC Cusano Milanino - (C2) ABC Cantù 70 - 53 (2 - 0)

(A3) Manerbio Basket - (A2) JB Ch@llenge Curtatone si gioca il 10 giugno (0 - 1)

(B4) Bottanuco Basket - (B1) Persico Seriana Basket 55 - 79 (0 - 2)

(A4) Ospitaletto Basket - (A1) Lic Sas Pellico Verolanuova 85 - 56 (2 - 0)

(D3) Pall, Castronno - (D2) CMT Luino 88 - 73 (1 - 1)

(E4) ASD Ardens Basket Sedriano - (E1) Cerro Maggiore 57 - 67 (0 - 2)

(B3) Bluorobica Bergamo - (B2) Bellini Gorle si gioca il 10 giugno 20:30 (0 - 1)

(C4) Pezzini Morbegno - (C1) Nuova Argentia Gorgonzola 82 - 73 (1 - 1)

Ultima ora dal PGC: Christian Di Giuliomaria saluta dopo 4 stagioni e va a Desio

Nelle ultime ore è stata ufficializzata una notizia importante in casa del Progetto Giovani Cantù. Dopo 4 stagioni infatti si separano le strade sportive del PGC e di coach Christian Di Giuliomaria. Dopo 4 anni di collaborazione, a partire dalla stagione 2021-22 Christian ha infatti deciso di intraprendere una nuova avventura (che lo porterà a lavorare nel settore giovanile dell’Aurora Desio). "Tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i ragazzi del Progetto Giovani Cantù fanno quindi un grande in bocca al lupo a Christian per questa nuova pagina della sua vita". Ricordiamo che nel corso di quest’ultima annata Di Giuliomaria oltre ad allenare da head coach la squadra U15 Eccellenza della Cierre Ufficio Cantù, ha anche debuttato da capo allenatore in serie A1 alla guida dell’Acqua San Bernardo nel derby al Forum contro l’Olimpia Milano.