Basket C Silver: si è giocata ieri sera gara 2 dei playoff del campionato lombardo.

Basket C Silver: Gorla Cantù ci prova ma non basta. Soresina vince a Casnate e va 2-0

Seconda partita dei playoff di basket C Silver e seconda sconfitta in volata per il Gorla Cantù che ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca anche tra le mura amiche in gara 2 contro la Gilbertina Soresina. La squadra brianzola di coach Mattia Costacurta ha giocato per oltre metà gara alla pari contro il quotato avversario che però in progressione ha allungato nella seconda parte e si è imposto per 54-61 anche a Casnate. Ora la serie vede Soresina avanti 2-0 con la possibilità di chiudere i conti già venerdì 28 quando giocherà in casa gara 3.

Il tabellino di Gorla Cantù (2A) - Gilbertina Soresina (1C) 54 - 61

Parziali 18-19, 28-32, 38-48

Gorla Cantù: Clerici Filippo 12, Borsani Guglielmo 10, Tarallo Gabriele 6, Brembilla Davide 5, Tosetti Carlo 5, Moscatelli Pietro 4, Trombetta Luca 4, Cattaneo Luca 2, Elli Stefano 2, Greppi Riccardo 2, Milici Simone 2, Terragni Pietro. All. Costacurta.

Gilbertina Soresina: Bassani Andrea 17, Pala Andrea 15, Popadic Marko 9, Del Sorbo Pietro 8, Grassi Francesco 8, Severgnini Stefano 4, Mangiapane Fabio 0, Avino Federico ne, Cipelletti Matteo ne, Mainardi Matteo ne, Russo Antonio ne, Sgarzi Leonardo ne, All. Tonani.

Questo cartellone: gara 1 venerdì 21/4 a Soresina 80-74, gara 2 martedì 25/4 a Casnate 54-61; gara 3 a Soresina venerdì 28/4, eventuali gara 4 a Casnate mercoledì 3 maggio e gara 5 a Soresina venerdì 5 maggio.

Le Bocce Erba oggi in campo in gara 2 tra le mura amiche contro Gussago

Oggi torna in campo Le Bocce Erba che nel 1° turno dei playoff-playout ospita gara 2 della serie contro Gussago. Dopo aver perso gara 1 il team di coach Alessio Pesca vuole riequilibrare la serie che ricordiamo si giocherà al meglio delle cinque partite. Gara3 sabato 29 a Gussago, eventuali gara 4 il 3 maggio a Erba e gara 5 il 6 maggio a Gussago. Vincente salva mentre la perdente dovrà giocare un secondo turno sempre al meglio delle cinque partite che si giocheranno da domenica 14 maggio, poi mercoledì 17 maggio, domenica 21 maggio, eventuali gara 4 il 24 maggio e gara 5 il 28 maggio.