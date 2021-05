Basket C Silver Gorla Cantù corsaro anche contro il Garbagnate e mantiene la vetta

Basket C Silver: si è aperto ieri il 2° turno della fase ad Orologio del girone C lombardo.

Si è aperto ieri sera il 2° turno della fase ad orologio del campionato lombardo di basket C Silver. E si è aperto nel segno ancora una volta del Gorla Cantù che è andato a sbancare il campo del Garbagnate mantenendo così la vetta della classifica al fianco del Gorgonzola che da parte sua ha regolato ieri a domicilio il Cusano. Non è stato un successo facile per il Gorla di coach Sergio Borghi che come nelle precedenti due gare con Garbagnate ha dovuto sudare soprattutto nella prima parte di gara per poi allungare nella terza frazione. Cantù tornerà in campo per il terzo e penultimo impegno della fase ad orologio venerdì 21 maggio in casa contro Cusano.

Il tabellino di OSL GARBAGNATE -GORLA CANTU’ 61 74

Parziali 19-20, 39-36, 47-60

OSL Garbagnate: Vismara 2, Gozo 6, Ripamonti 6, Barbieri 2, Carcano, Castiglioni 10, Radice 6, D’Apolito 8, Romeo, Brambilla, Costa 11, Cantale 10. All. Gandini, Vice All. Marrapodi, Longoni.

Gorla Cantù: Caglio 11, Lanzi 13, Moscatelli 5, Terragni 3, Ronchetti 9, Pozzi 11, Borsani 3, Castelli 2, Brembilla, Elli ne, Bresolin 3, Tarallo 14. All. Borghi, Vice All. Costacurta, Pozzoli.

Programma del 2° turno fase ad orologio girone C

Oggi, venerdì 14 maggio ore 21.15 Garbagnate-Gorla 61-74, Gorgonzola-Cusano 65-56; sabato 15 Morbegno-Novate.

Questa la classifica aggiornata del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 18; Cusano Milanino, Novate 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate 6.

Programma del 3° turno fase ad orologio girone C

Venerdì 21 maggio ore 21 Gorla Cantù-Cusano; sabato 22 Morbegno-Garbagnate; domenica 23 Novate-Gorgonzola.