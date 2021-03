Basket C Silver Gorla Cantù da capolista in campo domenica 28 

Basket C Silver si apre già questa sera il 4° turno del girone C.

Basket C Silver il team di Sergio Borghi renderà visita al Novate per cercare il poker vincente

Si apre già questa sera il campionato di basket C Silver che vedrà però scendere in campo solo domenica 28 marzo l’unica rappresentante comasca il Gorla Cantù. La giovane squadra canturina è attualmente capolista imbattuta nel girone C con tre successi in altrettanti incontri disputati e domenica renderà visita alle ore 18 al QSAL Novate (arbitri Mancini-AKLI). Per il team di coach Sergio Borghi si tratta della terza trasferta in questo avvio di stagione dopo quelle vittoriose all’esordio contro Cusano e quella di sette giorni fa sul campo del Garbagnate per 1 punto. Il vantaggio dei giochi canturini è quello di scendere in campo senza particolari pressioni di risultato quindi potranno anche domenica andare a caccia del poker vincente. Contro un avversario che settimana scorsa non ha giocato per rinvio il match previsto a Cusano mentre ha vinto all’esordio sul campo del Gorgonzola perdendo invece in casa contro la Pezzini Morbegno. Il 4° turno del girone C però si apre già questa sera con l’interessante anticipo Gorgonzola-Garbagnate.

Il programma del 4° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 26 marzo Gorgonzola-Garbagnate; sabato 27 Morbegno-Cusano; domenica 28 ore 18 Novate-Gorla Cantù.

Classifica del girone C di serie C Silver

Gorla Cantù 6; Pezzini Morbegno 4; Novate. Garbagnate 2; Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 0.