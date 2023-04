Basket C Silver: calato il sipario sulla Regular season del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Gorla Cantù da seconda ora sfiderà Soresina nei playoff

E' calato il sipario sulla regular season del campionato lombardo di basket C Silver che ha visto protagoniste le tre squadre nostrane. Il Gorla Cantù ha chiuso al secondo posto e ora giocherà i playoff per determinare la squadra campione di categoria e la graduatoria dal 1° al 6° posto (ma tutte sono già promosse nella nuova C Unica).

Il team canturino di coach Mattia Costacurta da venerdì 21 aprile aprirà la serie al meglio delle cinque gare contro la Gilbertina Soresina che ha chiuso al primo posto il girone Rosso. Questo cartellone: gara 1 venerdì 21/4 a Soresina, gara 2 mercoledì 26/4 a Casnate ore 21.15, gara 3 a Soresina venerdì 28/4, eventuali gara 4 a Casnate mercoledì 3 maggio e gara 5 a Soresina venerdì 5 maggio.

Le Bocce Erba ha perso l'ultima gara a Vimercate ma ora si prepara per la sua serie di Playoff- playout per mantenere la categoria. Primo turno per il team di coach Alessio Pesca sarà contro Gussago quinta nel girone Rosso. Il 1° turno si gioca al meglio delle cinque partite: gara1 sabato 22 a Gussago ore 18, gara2 mercoledì 26 a Erba ore 21, gara3 sabato 29 a Gussago, eventuali gara 4 il 3 maggio a Erba e gara 5 il 6 maggio a Gussago. Vincente salva mentre la perdente dovrà giocare un secondo turno sempre al meglio delle cinque partite che si giocheranno da domenica 14 maggio, poi mercoledì 17 maggio, domenica 21 maggio, eventuali gara 4 il 24 maggio e gara 5 il 28 maggio.

Ricordiamo invece che la terza squadra lariana l'Indipendente Appiano Gentile di coach Matteo Bonassi è retrocessa ma almeno da chiuso in bellezza vincendo in casa contro Mandello.

La classifica finale del girone Blu:

Novate 44; Gorla Cantù 40; Busnago 32; Bottanuco, 30; Villasanta, Calolziocorte, Gorle 28; Le Bocce Erba 24; Morbegno, Varedo, Vimercate 22; Mandello, Indipendente Appiano Gentile 18; Rondinella 8.