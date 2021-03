Basket C Silver Gorla Cantù debutta sabato 6 a Cusano Milanino

Basket C Silver oggi si apre il campionato in Lombardia con una sola rappresentante nostrana.

Basket C Silver squadra brianzola al via con un roster molto giovane guidato da coach Sergio Borghi

L’attesa è finita questa sera dopo più di un anno di distanza torna in campo la serie C Silver in Lombardia. In campo domani invece l’unica portacolori comasca il Gorla Team Abc Cantù di coach Sergio Borghi che inizia la sua nuova avventura nel girone C esordendo sabato 6 marzo a Cusano Milanino (ore 18 arbitri Mignogna-Maino) mentre debutterà in casa (al PalaFrancescucci di Casnate) venerdì 12 marzo contro il Gorgonzola. Dopo la prima fase regolare che si chiuderà il 28 aprile seguirà una fase a orologio e quindi playoff e playout. Il Gorla quest’anno si presenta al via con una squadra quasi totalmente formata dai suoi Under18 iscritti al campionato Eccellenza. In più a completare la rosa ci sono anche i 5 senior: Alessandro Pozzi, Andrea Ronchetti del 1999 che è il più “vecchio” del gruppo, oltre a Simone Caglio e Tommaso Lanzi che fanno anche parte del giro della serie A e faranno doppio impegno. Senza dimenticare l’ultimo arrivato: Alessandro Castelli del 2000. “Siamo una squadra iper giovane – ammette coach Sergio Borghi – che si vuole calare subito nella nuova realtà del campionato Senior. Questo è uno dei nostri obiettivi come quello di crescere e valorizzare i tanti nostri giovani. Abbiamo infatti ampliato la rosa inserendo anche gli Under16 così hanno tutti la possibilità di confrontarsi con una realtà importante come la C Silver. Per tutti noi a distanza di un anno l’emozione della vigilia di campionato: l’emozione e la voglia matta di tornare alla realtà sportiva e giocare una partita vera sperando di poter iniziare e finire la stagione senza nuovi stop. Del campionato e degli avversari conosciamo poco ma vogliamo concentrarci soprattutto su di noi e sulla nostra crescita”.

Il programma del 1° turno del girone C di serie C Silver

Oggi venerdì 5 marzo Nuova Argentia Gorgonzola-Novate; domani sabato 6 marzo ore 18 Cusano-Gorla Cantù, Morbegno-Garbagnate.

Ecco il calendario completo del Team Abc Cantù

1° turno Cusano Milanino-Gorla Cantù (andata 6/3, ritorno 7/4); 2° turno Gorla-Nuova Argentia Gorgonzola (andata 12/3, ritorno 9/4); 3° turno Garbagnate-Gorla (andata 19/3, ritorno 16/4); 4° turno Novate-Gorla (andata 28/3, ritorno 21/4); 5° turno Gorla-Pezzini Morbegno (andata 31/3, ritorno 28/4).