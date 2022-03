Basket C Silver Gorla Cantù occhio al pesce d'aprile contro Venegono

Pallacanestro minors news

Basket C Silver venerdì 1 aprile si chiude il girone d'andata dell seconda fase regionale.

Basket C Silver domenica 3 invece Le Bocce Erba ospiterà lo scontro diretto con la pariclassifica Luino

Il campionato di basket C Silver è pronto al giro di boa della seconda fase stagionale. Nel girone Blu unificato venerdì 1 aprile si apre l'8° e ultimo turno d'andata che vedrà protagonista anche il Gorla Cantù di coach Mattia Costacurta che gioca d'anticipo sul campo del Venegono per provare a bissare l'ultimo bel successo ottenuto contro Fagnano Olona. Domenica 3 invece toccherà a Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che sulla scia di un buon momento vuole allungare la serie di vittorie sfruttando ancora il fattore campo che la vedrà ospitare un match delicato e importante contro il Luino appaiate a quota 26 punti e in piena corsa playoff.

Il programma dell'8° e ultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 1 aprile ore 21.15 Venegono-Cantù, Campus Varese-Groane, Varedo-Castronno, Fagnano-Mandello, Calolziocorte-Daverio; sabato 2 Morbegno-Marnatese; domenica 3 ore 18 Erba-Luino, Casoratese-Desio.

La classifica del girone Blu

Marnatese 38; Castronno 30; Morbegno 28; Luino, Le Bocce Erba, Casoratese 26; Mandello, Daverio 24; Calolziocorte, Varedo, Desio 22; Venegono, Gorla Cantù 16; Campus Varese 8; Fagnano Olona 6, Groane Lentate 2.