Basket C Silver: si è giocato nel weekend il 10° turno di ritorno girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: Gorla Cantù senza freni: ieri ha vinto anche il derby corsaro a Erba

Si è chiuso ieri il 10° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che nel girone Blu accendeva i fari sul derby brianzolo Erba-Cantù. Una sfida che non ha tradito le attese e che ha confermato l'ottimo momento del Gorla corsaro anche al PalaErba con un netto 73-87 al termine di una gara sempre condotta da Tarallo e compagni. Weekend beffardo per l'Indipendente Appiano Gentile protagonista di un'altra bella prova sul campo del Busnago ma chiusa con l'ennesima sconfitta in volata che la inguaia in classifica ora agganciata al penultimo posto dal Mandello.

I tabellini di Le Bocce Erba - Gorla Cantù 73 - 87

Parziali 16-28, 34-51, 56-68

Le Bocce: Stillo Francesco 21, Colombo Tommaso 13, Meroni Marco 13, Corti Gianluca 8, Cagnazzo Stefano 4, Smaniotto Simone 4, Allevi Alessandro 3, Arnaboldi Edoardo 3, Caimi Francesco 2, Pagani Stefano 2, Brambilla Carlo, Spreafico Marco. All. Pesca.

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 23, Tosetti Carlo 13, Elli Stefano 11, Greppi Riccardo 10, Brembilla Davide 9, Terragni Pietro 8, Moscatelli Pietro 4, Trombetta Luca 4, Meroni Gregorio 3, Toluwa George Miracle 2, Clerici Filippo, Milici Simone. All. Costacurta.

Fortitudo Busnago - Indipendente Appiano 68 - 59

Parziali 15-17, 33-36, 53-50

Busnago: Casati Simone 16, Perego Davide 12, Pena Charles Miguel 10, Trassini Pietro 9, Chirico Edoardo 5, Favalessa Matteo 5, Parlato Riccardo 5, Brigatti Riccardo 4, Epis Daniele 2, Ravasio Tommaso ne, Sala Edoardo Marco ne, Ghisleni Alessandro ne, All. Galli.

Appiano: Leva Matteo 17, Gorla Jacopo 12, Borsani Riccardo 9, Lanzi Lorenzo 9, Novati Marco 5, Castelli Federico 4, Tomaselli Jacopo 3, Castelli Alessandro, Clerici Alex, Ferloni Simone. All. Bonassi.

I risultati del 10° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 marzo Mandello-Rondinella 79-48, Bottanuco-Vimercate 55-65, Calolziocorte-Morbegno 70-63; sabato 18 ore 18 Busnago Appiano Gentile 68-59, Gorle-Villasanta 67-69; domenica 19 ore 18 Erba-Cantù 73-87, Novate-Varedo 70-63.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 38; Gorla Cantù 36; Busnago 30; Bottanuco, Calolziocorte, Villasanta 26; Gorle 24; Le Bocce Erba 20; Morbegno, Varedo, Vimercate 18; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 marzo ore 21.30 Appiano Gentile-Villasanta, Varedo-Busnago, Rondinella-Morbegno, Calolziocorte-Novate, Vimercate-Mandello; sabato 25 ore 21.15 Gorla-Bottanuco; domenica 26 ore 18 Le Bocce Erba-Gorle.