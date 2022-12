Basket C Silver, Gorla Cantù senza limiti: sbanca Olginate e sale al terzo posto solitario

Basket C Silver: si è aperto il 12° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: la giovane squadra brianzola ieri sera ha battuto il Calolziocorte

Non si ferma più il Gorla Cantù squadra copertina nel girone Blu del campionato di Basket C Silver. Il team brianzolo diretto da coach Mattia Costacurta ieri sera ha inanellato il suo sesto successo nelle ultime sette partite andando a sbancare Olginate fortino della pari classifica Calolziocorte. Una prova di maturità per i giovanotti del Gorla che così ora salgano al terzo posto solitario alle spalle del due battistrada Novate e Busnago. Domani posticipo domenicale per Le Bocce Erba che spera di tornare al successo contro Villasanta dopo due stop di fila.

Il programma del 12° turno d'andata del girone Blu

Mercoledì 7 dicembre Rondinella Sesto-Novate 94-96; venerdì 9 dicembre ore 21.30 Calolziocorte-Gorla Cantù 76-87, Bottanuco-Gorle 67-63, Varedo-Mandello 93-77, Vimercate-Busnago 67-77; domenica 11 ore 18 Le Bocce Erba-Villasanta; mercoledì 21 ore 21.30 Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago 18; Gorla Cantù 16; Calolziocorte, Villasanta, Bottanuco 14; Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano, Varedo 8 Mandello 6; Rondinella 0.