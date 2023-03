Basket C Silver: si è giocato nel weekend dl'8° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Gorla Cantù stellare, sbanca Novate con un netto 65-90

Nel campionato di basket C Silver copertina meritata per il Gorla Cantù che ieri per l'8° turno di ritorno del girone Blu ha compiuto la grande impresa di andare a sbancare il campo della capolista Novate rifilandole una sconfitta incredibile con il largo punteggio di 65-90. Un exploit fantastico per i ragazzi canturini diretti da coach Costacurta che si confermano seconda forza del torneo a soli due punti dal Novate stesso. Domenica sugli scudi anche per Le Bocce Erba che ha regolato in casa il Rondinella Sesto portandosi a quota 20. Niente da fare invece per l'Appiano Gentile caduto sul campo del Gorle.

Il tabellino di Novate - Gorla Cantù 65 - 90

Parziali 21-22, 33-46, 49-65

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 20, Elli Stefano 13, Tarallo Gabriele 12, Borsani Guglielmo 9, Clerici Filippo 7, Greppi Riccardo 7, Brembilla Davide 6, Cattaneo Luca 6, Milici Simone 5, Trombetta Luca 3, Terragni Pietro 2, Moscatelli Pietro. All. Costacurta.

Le Bocce Erba - Rondinella Sesto 72 - 61

Parziali 25-15, 33-28, 52-46

Erba: Smaniotto Simone 11, Allevi Alessandro 9, Corti Gianluca 9, Meroni Marco 9, Arnaboldi Edoardo 8, Caimi Francesco 8, Colombo Tommaso 7, Stillo Francesco 4, Brambilla Carlo 3, Cagnazzo Stefano 2, Pagani Stefano 2, Spreafico. All. Pesca.

Virtus Gorle - Indipendente Appiano 80 - 68

Parziali 20-9, 38-21, 56-46

Appiano Gentile:Novati Marco 18, Leva Matteo 17, Gorla Jacopo 10, Castelli Alessandro 7, Tomaselli Jacopo 6, Clerici Alex 5, Lanzi Lorenzo 3, Borsani Riccardo 2, Castelli Federico, Ferloni Simone, All. Bonassi.

I risultati dell'8° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 3 marzo ore 21 Mandello-Morbegno 68-58, Busnago-Villasanta 77-55, Bottanuco-Caloziocorte 82-87, Vimercate-Varedo 67-62; sabato 4 ore 18 Gorle-Appiano Gentile 80-68; domenica 5 ore 18 Novate-Gorla-Cantù 65-90, Erba-Rondinella Sesto 72-61.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 34; Gorla Cantù 32; Bottanuco, Busnago 26; Gorle 24; Villasanta, Calolziocorte 22; Le Bocce Erba 20; Morbegno 18; Indipendente Appiano, Varedo, Vimercate 16: Mandello 14; Rondinella Sesto 8.

Il cartellone completo del 9° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 marzo ore 21.30 Varedo-Erba, Appiano Gentile-Novate, Rondinella-Busnago, Calolziocorte-Vimercate; sabato 11 ore 21.15 Cantù-Mandello; domenica Villasanta-Bottanuco.