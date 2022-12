Basket C Silver: oggi si chiude l'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Gorla Cantù travolge anche la Rondinella e sale al secondo posto

Si sono chiusi in bellezza andata e 2022 per il Gorla Cantù che ieri sera ha vinto anche il 13° turno del girone Blu del campionato di basket C Silver. Il team di coach Mattia Costacurta non ha fatto regali di Natale anticipati al fanalino di coda Rondinella Sesto travolgendolo a Casnate con un netto 85-48. Con questo settimo successo nelle ultime otto gare il Gorla sale al secondo posto del torneo.

Oggi chiude il suo 2022 anche Le Bocce Erba che ospita il Vimercate alle ore 18.

IL tabellino di Gorla Cantù - Pol. Rondinella Sesto 85 - 48

Parziali 27-13, 47-15, 69-29

Gorla: Meroni Gregorio 14, Tarallo Gabriele 12, Greppi Riccardo 11, Terragni Pietro 11, Trombetta Luca 8, Elli Stefano 7, Borsani Guglielmo 6, Brembilla Davide 6, Clerici Filippo 5, Stefanov Rubin 2, Tosetti Carlo 2, Cattaneo Luca 1, All. Costacurta.

Rondinella ; Balaara Angelo 8, Borozenets Nikita 8, De Donà Lorenzo 7, Corigliano Carlo 7, Rizzi Antonio 6, Biavaschi Stefano 5, Carmagnola Andrea 4, Galasso Riccardo 3, Bassi Giacomo 0, Cirulia Francesco 0, De Mezza Giacomo 0, Sirtori Davide 0, All. Telesi.

Il programma del 13° turno, ultimo d'andata del girone Blu

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mandello-Appiano 70-68; sabato 17 ore 21.15 Gorla Cantù-Rondinella Sesto 85-48, Busnago-Bottanuco 61-86, Gorle-Calolzio 81-52, Morbegno-Varedo 71-80; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Virmecate, Novate-Villasanta. Mercoledì 21 ore 21.30 recupero del 12° turno Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago, Gorla Cantù 18; Villasanta, Bottanuco 16; Calolziocorte, Gorle 14; Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano, Varedo, Mandello 8; Rondinella 0.