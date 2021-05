Basket C Silver Gorla doma anche Cusano e ora sfida Gorgonzola per il primato

Basket C Silver risultati del penultimo turno di fase ad orologio del girone C lombardo.

Basket C Silver decisivo big match prima dei playoff venerdì sera sul campo della Nuova Argentia

Il penultimo turno di fase ad orologio nel campionato lombardo di basket C Silver ha confermato il duello al vertice del girone C tra Gorla Cantù e Nuova Argentia Gorzola . Entrambe hanno vinto nel weekend rispettivamente contro Cusano e Novate quindi si preparano a pari punti per il big match di venerdì 28 che deciderà il primato del girone e il primo posto nella griglia playoff. Bilancio 1-1 nelle sfide del campionato regolare: Cantù ha vinto in casa l’andata per 85-83, Gorgonzola il ritorno per 84-73.

Il tabellino di Gorla Cantù – CSC Cusano Milanino 75 – 54

Parziali 21-14, 39-25, 60-40

Gorla Cantù: Tarallo 16, Maduka 12, Terragni 12, Pozzi 9, Caglio 7, Lanzi 7, Brembilla 3, Redaelli 3, Ronchetti 3, Sacripanti 3, Borsani, Castelli, Chiappa. All. Borghi.

Cusano: Romano 14, Blo 8, Villantieri 8, Mladenovich 7, De Castro 5, Morosini 4, Sita 4, Ventura 3, Pompele 1, De Feo, Tornatore, Villa. All. Di Gregorio.

Il programma del 13° turno, penultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 21 maggio ore 21.30 Gorla Cantù-Cusano 75-54; sabato 22 Morbegno-Garbagnate 72-55; domenica 23 Novate-Gorgonzola 72-86.

Classifica del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 20; Morbegno 12; Cusano Milanino, Novate 10; Garbagnate 6.

Il programma del 14° turno, penultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 21 maggio ore 21.30 Gorgoanzola-Gorla Cantù; sabato 29 Cusano-Morbegno; domenica 30 Novate-Garbagnate.